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Aydın Kuyucak'taki orman yangını kontrol altına alındı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Aydın Kuyucak&#039;taki orman yangını kontrol altına alındı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde çıkan orman yangını, 2 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alarak söndürülürken, yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.

Kuyucak ilçesi Belenova Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın Kuyucak'taki orman yangını kontrol altına alındı - 1. Resim

EKİPLER SEFERBER OLDU 

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti. Orman müdürlüğüne bağlı 3 uçak ve 4 helikopter ile havadan, 3 arazöz ve 7 yer ekibi ile karadan yapılan yoğun müdahaleler sonucunda yangın, 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Aydın Kuyucak'taki orman yangını kontrol altına alındı - 2. Resim

1 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin müdahalesi sonrasında bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yapılan ilk incelemelere göre yangında 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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