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Bakan Çiftçi'den 'borsada manipülasyon' sözleri: Devlet unutmaz, uyutmaz

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Sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturma sürerken İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, operasyonların süreceğini belirterek "Devlet unutmaz, uyutmaz" mesajı verdi.

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Çağla Çağlar
ÇAĞLA ÇAĞLAR

Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada adli süreç devam ederken, gözler yeni operasyonlara çevrildi. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 1 şüpheli tutuklandı, 48 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanırken 3 şüpheli de gözaltına alındı.

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Süreçteki son gelişmeler, TGRT Haber canlı yayınında İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi’ye de soruldu. Borsada manipülasyon iddialarına ilişkin operasyonların devam edip etmeyeceği sorulan Çiftçi, çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bakan Mustafa Çiftçi: Yarın sabah borsa operasyonu olabilir!
Başlık ResmiBakan Mustafa Çiftçi: Yarın sabah borsa operasyonu olabilir!
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"OPERASYONLAR DEVAM EDECEK"

Bakan Çiftçi, yeni operasyonların da gelebileceği mesajını verdi.

Çiftçi, "Operasyonlar devam edecek. Kısaca bugün de operasyon vardı. Yarın (18 Eylül) sabaha doğru da operasyon olabilir. Operasyonlar devam edecek. Biz ‘devlet unutmaz, uyutmaz’ diyoruz" ifadelerini kullandı.

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