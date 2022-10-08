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Bakan Koca'dan İzmir'de bir aile hekiminin darbedilmesine tepki: Yarın sağlık kurumuna hangi yüzle başvuracak

Gündem  
2022-10-08 23:51:09 | Son Güncelleme : 2022-10-10 07:29:21

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de çalıştığı aile sağlığı merkezinde yaşanan tartışma sonrası beyaz kod veren aile hekiminin mesai sonrası darbedilmesine tepki gösterdi.

Bakan Koca&#039;dan İzmir&#039;de bir aile hekiminin darbedilmesine tepki: Yarın sağlık kurumuna hangi yüzle başvuracak
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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'in Torbalı ilçesinde bir aile sağlığı merkezinde görev yapan doktorun, dün akşam mesai çıkışında daha önce beyaz kod verdiği şahısla yanındaki iki kişinin saldırısına uğradığını aktardı. Koca, "Bu olay, bugün sağlık çalışanına el kaldıranın yarın sağlık kurumuna bir insan olarak hangi yüzle başvuracağı sorusunu sordurtmaktadır." dedi.

"ŞİDDET ADETA DEVLETİN ACZİ GİBİ GÖSTERİLİYOR"

Doktorun ilk müdahalenin ardından, aldığı darbelerin ciddiyeti nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine nakledildiğini aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Bu olay, sağlık çalışanlarına karşı darp başta olmak üzere işlenen şiddet suçlarının artan cezalarını hiç bilmeyenler olduğunu göstermektedir. Bu olay, bugün sağlık çalışanına el kaldıranın yarın sağlık kurumuna bir insan olarak hangi yüzle başvuracağı sorusunu sordurtmaktadır.

Olay sebebiyle ortaya konan bazı tepkilerde, azalan ama sona ermeyen şiddetin nedeni adeta devletin aczi olarak gösterilmektedir. Bu kasıtlı tutumun şiddetin önlenmesine hiçbir katkısı olmamıştır. Tam tersine, devleti aciz göstermek suça eğilimli kişiyi daima cesaretlendiriyor."

"YARGININ VERECEĞİ KARAR TOPLUM VİCDANINA TERCÜMAN OLACAK"

Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında, "Arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Şüpheliler, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması neticesinde, tutuklama istemiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Yargının vereceği nihai kararın toplum vicdanına tercüman olacağına kuşku yok." ifadesini kullandı.

 

 

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