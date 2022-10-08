Türkiye NewspaperBizim SayfaGazete Abonelik
10 Ekim 2022 Pazartesi
21˚
Dijital Abonelik
21˚
Video Galeri Dijital Abonelik
Anasayfa > gündem

İzmir’de doktora pusu kurup döven 3 zanlı tutuklandı

Gündem  
2022-10-08 21:59:56 | Son Güncelleme : 2022-10-10 07:18:49

İzmir'in Torbalı ilçesinde çalıştığı aile sağlığı merkezinde yaşanan bir tartışma sonrası beyaz kod veren aile hekimi Ekin Hürel Günay'ı mesai sonrası sopalarla darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir’de doktora pusu kurup döven 3 zanlı tutuklandı
fotoğrafı büyüt
Fotoğrafı Paylaş

Alınan bilgiye göre, 22 Ağustos'ta Torbalı 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezine gelen hasta ile merkezde çalışan engelli bir doktor arasında tartışma yaşandı.

Aynı merkezde aile hekimi olarak görev yapan Ekin Hürel Günay da tartışmayı sonlandırmak için araya girdi ve beyaz kod verdi. Günay, dün akşam mesai sonrası kendisini bekleyen 3 saldırganın sopalı saldırısına uğradı. Yaralanan doktor, ambulansla kaldırıldığı Torbalı'daki hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

ŞÜPHELİLER DE ŞİKAYETÇİ

Günay, hastanede ifadesini alan polise, saldırganlar arasında hakkında beyaz kod verdiği kişinin de bulunduğunu bildirmesi üzerine şüpheliler S.A, F.A. ve S.A. gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemin ardından Torbalı Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerin ifadelerinde, yolda Günay ile karşılaştıklarını, daha önce yaşadıkları olay nedeniyle aralarında tartışma çıktığını, kavgada kendilerinin de darbedildiğini ileri sürdükleri ve Günay'dan şikayetçi olduklarını söyledikleri öğrenildi. Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 3 şüpheli, tutuklandı.

 "HER YERDE SAKİN OLALIM"

Ekin Hürel Günay, AA muhabirine, hastanede yaşadıklarını anlattı. İş yerinden birkaç yüz metre ileride saldırıya uğradığını belirten Günay, "Beyaz kod verdiğim, şikayetçi olduğum hasta ve 2 kişi daha iş yerimden birkaç yüz metre ileride aracımdan inerken beni sopalarla darbetmeye başladı. Şahıslardan birinin o olduğunu gördüm. Kendimden geçmişim. Gözümü açtığımda etrafta vatandaşlar vardı. İlk anda çok şiddetli ağrılarım vardı. Sonra hastaneye kaldırdılar." dedi.

Günay, saldırı sonrası vücudunda çok ağrı duyduğunu, net göremediğini ancak hastanede tedavinin başlamasıyla kendini daha iyi hissettiğini dile getirdi.

Hastanede kendisini ziyaret eden İzmir Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teşekkür eden Günay, "İnsanlarımızın hepsine sakin olmalarını diliyorum. Trafikte, evde, sokakta, kamuda her yerde sakin olalım. Sağlıkta da doktorlara, hemşirelere karşı saygılı ve sakin olalım." diye konuştu.

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Serkan Şen'in de aralarında olduğu meslektaşları, saldırıya uğrayan Günay'ı hastanede ziyaret etti.

İzmir Tabip Odası danışmanı avukat Mithat Kara da olayın takipçisi olacaklarını bildirdi. Ekin Hürel Günay, tedavisinin ardından bugün taburcu edildi

İlginizi Çekebilir
Video Haberler
HABER
7 saat 34 dakika önce
Görüntüler büyük tepkiye yol açtı: Beden eğitimi öğretmeninden 9 yaşındaki çocuğa dayak
HABER
11 saat 37 dakika önce
Ölümden atlayarak kıl payı kurtuldu!
Cem Küçük
Gazete Yazarı
Rusya-Ukrayna Savaşı ve odunun önemli hâle gelmesi
Fatih Selek
Gazete Yazarı
Kemal Bey muhafazakârları çözmüş
Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci
Gazete Yazarı
BİR BİLGİN PADİŞAH
Canan Eraslan
Gazete Yazarı
Eşit işe eşit ücret insana saygıdır
İsa Karakaş
Gazete Yazarı
"Torba Kanun" TBMM’de... İşte, çalışanlara ve işverenlere yönelik düzenlemeler...
Akif Bülbül
Gazete Yazarı
Kapı, kilit, anahtar...
Osman Sağırlı
Gazete Yazarı
Dünyanın en çok gözetlenen şehirleri
Kemal Belgin
Gazete Yazarı
Gol furyası
Sadık Söztutan
Gazete Yazarı
Maç değil, çılgınlık
Osman Ünlü
Gazete Yazarı
Peygamberlik makamı aklın üstündedir
Ragıp Karadayı
Gazete Yazarı
“Bilmediğin yabancı yerlerde tek başına dolaşma oğul!..”
Vehbi Tülek
Gazete Yazarı
Ezan-ı Muhammedî'yi kim ve nasıl okur?
Ünal Bolat
Gazete Yazarı
Seksen yıllık bir ömür...
Yetenekli Kalemler
Gazete Yazarı
Niğde Elma Festivali -1
Foto Haberler
6 saat 42 dakika önce
|Türkiye
Tehlikeli tür keşif dalışında ilk kez görüldü! Kızıldeniz’den geldi Akdeniz’e yerleşti
7 saat 53 dakika önce
|Türkiye
Kamu bankaları kolları sıvadı! Emekli promosyonda maaş ayrımı kalkıyor! Kampanyalar sil baştan…
10 saat 41 dakika önce
|Spor
Tepkisi sosyal medyayı salladı! Fenerbahçe'nin golüne sevindi mi? Caner Erkin'den açıklama geldi
11 saat 28 dakika önce
|Yaşam
İki gözü 3 farklı renk… Gören herkes onu Van kedisine benzetiyor