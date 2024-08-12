Bakan Nuri Ersoy duyurdu: Emeklilerimize güzel bir haber

'Emekliler Yılı' kapsamında, emeklilere yönelik indirim yapan kurumlara bir yenisi daha eklendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, SİSAY'a bağlı sinema salonlarında yüzde 30 indirim fırsatını 'Emeklilerimize güzel bir haber' mesajıyla duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Emekliler Yılı” ilan edilmesinin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilere yönelik çalışmalara hız vermişti. Bu doğrultuda SGK, 30 büyükşehirde yaklaşık 3 bin 350 işletme ile emeklilerin refah seviyesini artırmak için emeklilere özel indirim protokolü imzalanmıştı.

Emekliler yılına özel, emeklilere yönelik indirim yapan kurum ve kuruluşların sayısını her geçen gün artırılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da "Emeklilerimize güzel bir haber!" mesajıyla emekliler için bir kampanyayı daha duyurdu.

Bakan Ersoy X hesabından şu mesajı paylaştı:

"Emeklilerimize güzel bir haber! Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) ile yaptığımız anlaşma sayesinde emeklilerimiz, SİSAY’a bağlı sinema salonlarında gün boyu %30 indirim fırsatından faydalanabilecek. Emeklilerimizin kültür ve sanata erişimini kolaylaştırarak yaşam kalitelerini artırmaya devam edeceğiz."