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Bakan Uraloğlu, Teknofest Mavi Vatan’da

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlik alanını ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, “Türkiye'nin denizcilikteki kabiliyetler noktasındaki gücünü bütün dünyaya, dosta düşmana göstermiş olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlik alanını ziyaret etti. Denizcilik Genel Müdürlüğü standında basın mensupları ile bir araya gelen Bakan Uraloğlu, soruları cevapladı.

“DÜNYANIN EN GELİŞMİŞ ÜLKELERİNE BİRÇOK GEMİ SATTIK"

Bakan Uraloğlu, “Burada denizciliğimizin, silahlı kuvvetlerimizin geldiği noktayı, milli gemilerimizin geldiği noktayı görmüş olduk. Sadece ülkemizde değil, artık dünyanın en gelişmiş ülkelerine, Avrupa Birliği dahil olmak üzere, birçok gemiyi sattığımızı özellikle belirtmek isterim.” açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, Teknofest Mavi Vatan’da
Başlık ResmiBakan Uraloğlu, Teknofest Mavi Vatan’da

“VATANDAŞLARIMIZIN ÇOK YOĞUN BİR İLGİSİ VAR”

İş birliği amacıyla Türkiye'ye tekliflerin geldiğini, denizcilik ve tersane sektöründe Türkiye’nin neler yapabildiğini burada gözleriyle gördüklerini söyleyen Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Denizcilikte gerçekten dünyanın en üst seviyelerine gelmiş durumdayız, çok şükür. Elbette TEKNOFEST vesilesiyle yapılan birçok yarışmalar da var; 1 milyon 600 bin kişinin yarışmaya müracaat ettiğini, 50 civarında kategorinin olduğununu ve 8 tanesinin de yine Mavi Vatan kapsamında değerlendirildiğini özellikle de memnuniyetle duymuş oldum. Vatandaşlarımızın çok yoğun bir ilgisi var. Gerçekten biz ilerlemekte, adım atmakta zorlandık.”

Bakan Uraloğlu, Teknofest Mavi Vatan’da
Başlık ResmiBakan Uraloğlu, Teknofest Mavi Vatan’da

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında emeği geçen herkese teşekkür eden Bakan Uraloğlu, “Buradan Türkiye'nin denizcilikteki üretim noktasında, kabiliyetler noktasındaki gücünü bütün dünyaya, dosta düşmana göstermiş olmanın gururunu yaşıyoruz.” şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu, Teknofest Mavi Vatan’da
Başlık ResmiBakan Uraloğlu, Teknofest Mavi Vatan’da

“NERESİNİ VATAN İLAN ETMİŞSEK ORAYA SAHİP ÇIKIYORUZ”

Türkiye’nin şu Mavi Vatan'da ve denizcilik alanında yürüttüğü çalışmalara ilişkin soruyu da cevaplayan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Biz bir kere vatan olarak tanımladığımız her yere sahip çıkıyoruz. Uzay vatanından, hava vatanından, deniz vatanına kadar… Neresini biz vatan ilan etmişsek oraya sahip çıkıyoruz ve sahip çıkacak güce de sahibiz. Bakın, ‘benim param var, istediğim her şeyi satın alabilirim dünyası’ yok artık. Eskiden de yoktu, bugün hiç yok. Dolayısıyla bizim için olmazsa olmazları üretmemiz gerekir; onları da başta deniz kuvvetlerimiz olmak üzere, bütün Türk tersanelerinde üretiyoruz, çok şükür. Arkada da böyle bir gücümüz var.”

Bakan Uraloğlu, Teknofest Mavi Vatan’da
Başlık ResmiBakan Uraloğlu, Teknofest Mavi Vatan’da
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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