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Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu! AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?

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Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu! AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?
Fotoğraf Başlığı Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu! AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2026-2027 öğretim yılı akademik takvimi belli oldu. Takvimle birlikte hem sınav tarihleri hem de kayıt tarihleri duyuruldu. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır? İşte AÖF kayıt yenileme sürecinin ayrıntıları...

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2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) eğitim alacak öğrenciler için kayıt süreci yakından takip ediyordu. Üniversite'nin resmi adresinden yayımlanan takvimle kayıt sürecinin ayrıntıları duyuruldu.

Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu! AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?
Başlık ResmiAnadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu! AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi 'nde eğitimlerini sürdüren öğrenciler için kayıt yenileme takvimi duyuruldu. Güz dönemi kayıt yenileme işlemleri, ders ekle-sil süreciyle birlikte 5-19 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri ise 8-22 Şubat 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecektir.

Kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Ders Ekle/Sil butonundan yapılacaktır. Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Bilgi butonundan kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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