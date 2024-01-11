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    Batman'da psikiyatri hastası kaldığı hastaneyi ateşe verdi

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Batman'da psikiyatrik tedavi gören bir hasta, kaldığı hastanenin odasını ateşe verdi. Korkutan yangından çok sayıda kişi etkilenirken ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Batman’da bir özel hastane, korku dolu anlara sahne oldu. Psikiyatri servisinde tedavi gören erkek hasta, kaldığı odayı ateşe verdi. İhbar üzerine hızla bölgeye gelen ekipler yangını söndürürken, olayda ölen ya da yaralanan olmaması tek teselli kaynağı oldu. 

    Olay saat 03.00 sıralarında Batman’da özel bir hastanenin 6. katında meydana geldi.

    İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı habere göre, hastanenin 6. katında tedavi gören psikiyatri hastası henüz bilinmeyen bir nedenle odasını ateşe verdi. Serviste kalan hastane personeli çıkan dumanları görünce durumu ekiplere bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Hastanede mahsur kalan hastalar itfaiye ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

    "13 TANE YENİ DOĞAN BEBEK VARDI"

    Yoğun bakımdan yeni doğan bebekleri kurtaran vatandaş Mustafa Yeşilırmak, “Ofisimde çalışıyordum. Çalıştığım esnada dışardan çok yoğun sesler gelince balkona çıktım. 2 tane genç, hastanenin kapısını açmaya çalışıyordu. Hastanenin en son katında dumanlar yükseliyordu. Ben de apar topar çıktım yardım etmeye gittim. Biz geldiğimizde kimse yoktu, biz ilk müdahaleyi yaptık. 13 tane yeni doğan bebek yoğun bakımda vardı. Toplan 2 tane yavru bebeği kurtardım dumanların arasından. Dumanların arasından bebekleri kurtarırken çok zorlandım, bebeklerde serum takılıydı. Dumandan önümü göremiyordum, çok zorluklarla 2 bebeği kurtardım” dedi.

    Batman'da psikiyatri hastası kaldığı hastaneyi ateşe verdi

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Hastanede yatan hastalar Batman Eğitim Araştırma Hastanesi sevk edildi. Olay ile ilgili psikiyatri hastası gözaltına alındı. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    BatmanHastaneYangın
    Haberler > Gündem > Batman'da psikiyatri hastası kaldığı hastaneyi ateşe verdi
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