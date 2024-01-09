Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Eşini ve 9 aylık bebeğini odaya kilitleyip evi ateşe verdi!

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Manisa’da eşiyle tartışan bir kişi, eşi ve 9 aylık bebeğini bir odaya kilitleyip evi ateşe verdi. Dehşete düşüren olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Manisa’nın Alaşehir ilçesi dehşete düşüren anlara tanıklık etti. Eşiyle henüz nedeni bilinmeyen bir tartışma içerisine giren şahıs, eşini ve kundaktaki bebeğini bir odaya kilitledi. Gözü dönen şahıs ardından evi ateşe verdi.

    İhlas Haber Ajansı’nın haberine göre, olay, Alaşehir ilçesi Şeyhsinan Mahallesi'nde meydana geldi.

    Ü.D. ile eşi E.D. arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında öfkelenen Ü.D., eşi E.D. ve 9 aylık bebekleri A.D.'yi odaya kilitleyerek evi ateşe verdi.

    Evden yükselen dumanları gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangın merdiveniyle E.D. ve 9 aylık bebeğinin kilitli kaldığı odaya girdi.

    DUMANDAN ETKİLENDİLER

    Anne ve bebeği itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, baba Ü.D. ise dumandan etkilendi. Ü.D., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

     

    ManisaYangınCinnet
    Haberler > Gündem > Eşini ve 9 aylık bebeğini odaya kilitleyip evi ateşe verdi!
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Fatih Camii’ndeki saldırı anı ortaya çıktı - GündemFatih Camii’ndeki saldırı anı ortaya çıktı20 ilde dev operayon, 75 kişi yakalandı - Gündem20 ilde dev operayon, 75 kişi yakalandıKripto para yasası Meclis'e geliyor - GündemKripto para yasası Meclis'e geliyorÇifte soğuk dalgası Türkiye’yi üşütecek - GündemÇifte soğuk dalgası Türkiye’yi üşütecekFatih Camii’nde karanlık saldırı, imam bıçaklandı! - GündemFatih Camii’nde karanlık saldırı, imam bıçaklandı!Marmara'da korkutan deprem! - GündemMarmara'da korkutan deprem!Türkiye’nin kuşları Fransızları korkuttu! - GündemTürkiye’nin kuşları Fransızları korkuttu!İsrail casuslarını özel taktikle seçiyor - Gündemİsrail casuslarını özel taktikle seçiyorFidan’ın gitmediği ülke kalmayacak! - GündemFidan’ın gitmediği ülke kalmayacak!Kabataş-Bağcılar tramvay seferlerine kaza engeli - GündemKabataş-Bağcılar tramvay seferlerine kaza engeli
    Sonraki Haber Yükleniyor...