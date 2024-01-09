Eşini ve 9 aylık bebeğini odaya kilitleyip evi ateşe verdi!

9 Ocak 2024 10:40 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 10:43

Manisa’nın Alaşehir ilçesi dehşete düşüren anlara tanıklık etti. Eşiyle henüz nedeni bilinmeyen bir tartışma içerisine giren şahıs, eşini ve kundaktaki bebeğini bir odaya kilitledi. Gözü dönen şahıs ardından evi ateşe verdi.

İhlas Haber Ajansı’nın haberine göre, olay, Alaşehir ilçesi Şeyhsinan Mahallesi'nde meydana geldi.

Ü.D. ile eşi E.D. arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında öfkelenen Ü.D., eşi E.D. ve 9 aylık bebekleri A.D.'yi odaya kilitleyerek evi ateşe verdi.

Evden yükselen dumanları gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangın merdiveniyle E.D. ve 9 aylık bebeğinin kilitli kaldığı odaya girdi.

DUMANDAN ETKİLENDİLER

Anne ve bebeği itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, baba Ü.D. ise dumandan etkilendi. Ü.D., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.