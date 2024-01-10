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    Film platosunda büyük yangın, itfaiyenin müdahalesi sürüyor

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Arnavutköy Yassıören Mahallesi’nde 26 bin metrekare alana kurulu film stüdyosunda büyük çapta yangın çıktı, itfaiyenin müdahalesi sürüyor.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Hadımköy Yassıören Mahallesi'nde bulunan 26 bin metrekare alana kurulu film platosundan gece saatlerinde dumanlar yükselmeye başladı.

    BİR ANDA BÜYÜDÜ

    Alevler kısa sürede çevredeki malzemeleri tutuşturarak büyüdü.

    SÖNDÜRME ÇALIŞMARI SÜRÜYOR

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Çağrı Merkezi personeli sevk edildi.

    Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.  

    Ayrıntılar geliyor...

    Yangın
    Haberler > Gündem > Film platosunda büyük yangın, itfaiyenin müdahalesi sürüyor
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