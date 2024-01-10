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Film platosunda büyük yangın, itfaiyenin müdahalesi sürüyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen: Şeyda Karaca
Arnavutköy Yassıören Mahallesi’nde 26 bin metrekare alana kurulu film stüdyosunda büyük çapta yangın çıktı, itfaiyenin müdahalesi sürüyor.
Hadımköy Yassıören Mahallesi'nde bulunan 26 bin metrekare alana kurulu film platosundan gece saatlerinde dumanlar yükselmeye başladı.
BİR ANDA BÜYÜDÜ
Alevler kısa sürede çevredeki malzemeleri tutuşturarak büyüdü.
SÖNDÜRME ÇALIŞMARI SÜRÜYOR
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Çağrı Merkezi personeli sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...