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Bursa’da 6 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar polisleri önce korkuttu sonra güldürdü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen: Ümit Karadağ
Bursa havaalanında 6 yaşındaki çocuk X Ray cihazından geçerken çantasında silahlar gözüktü. Polis çantayı incelerken silahların oyuncak olduğu anlaşıldı.
Babaannesi ve dedesini kutsal topraklara Umre yolculuğu için uğurlamaya Yenişehir Havaalanı'na gelen 6 yaşındaki Selim Köse, sırtındaki çantasını X Ray cihazına koyup geçiş yaptı.
POLİSLERİ GÜLDÜRDÜ
Röntgeni çekilen çantanın içerisindeki silahları farkeden polis sistemi durdurup çantayı gözetim altına aldı.
Çanta açıldığında içerisindeki silahların oyuncak olduğunu anlayan görevliler küçük çocuk ile birlikte uzun süre güldüler. Silahlarını polise gösteren küçük Selim bir süre görevlilerle oynayıp daha sonra yakınlarını yolcu etti.
Düzenleyen: Ümit Karadağ - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı