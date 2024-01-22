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    Bursa’da 6 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar polisleri önce korkuttu sonra güldürdü

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Bursa havaalanında 6 yaşındaki çocuk X Ray cihazından geçerken çantasında silahlar gözüktü. Polis çantayı incelerken silahların oyuncak olduğu anlaşıldı.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Babaannesi ve dedesini kutsal topraklara Umre yolculuğu için uğurlamaya Yenişehir Havaalanı'na gelen 6 yaşındaki Selim Köse, sırtındaki çantasını X Ray cihazına koyup geçiş yaptı.

    Bursa’da 6 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar polisleri önce korkuttu sonra güldürdü

    POLİSLERİ GÜLDÜRDÜ

    Röntgeni çekilen çantanın içerisindeki silahları farkeden polis sistemi durdurup çantayı gözetim altına aldı.

    Çanta açıldığında içerisindeki silahların oyuncak olduğunu anlayan görevliler küçük çocuk ile birlikte uzun süre güldüler. Silahlarını polise gösteren küçük Selim bir süre görevlilerle oynayıp daha sonra yakınlarını yolcu etti.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    BursaYenişehirSilah
    Haberler > Gündem > Bursa’da 6 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar polisleri önce korkuttu sonra güldürdü
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