Çatalca Sahili'nde bomba yüklü jetski bulundu! Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İstanbul Çatalca Sahili’nde boş jetski büyük paniğe neden oldu. Jetskinin donanımlarının farklı olduğunu gören cankurtaranlar hemen ekipleri aradı. Yapılan incelemede patlayıcı yüklü olduğu tespit edilen jetskinin Ukrayna ordusuna ait olduğu ve sürüklenerek Türkiye karasularına geldiği düşünülüyor.
Çatalca Akalan Mahallesi Sahili’nde sabah saatlerinde görevli cankurtaranlar sahilde bir jetski farketti. Yanına yaklaştıklarında donanımının farklı olduğunu anlayan cankurtaranlar jandarma ekiplerine haber verdi. Ekipler olay yerine gelerek Jetski üzerinde incelemelerde bulundu.
UKRAYNA ORDUSUNA AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR
Yapılan ilk incelemeler doğrultusunda Ukrayna donanmasına ait olduğu tahmin edilen jetski’nin sürüklenerek İstanbul Çatalca Sahili’ne ulaştığı düşünülüyor. Jetsikinin içerisinde patlayıcı madde olduğu da tespit edildi.
ÜZERİNDE PATLAYICI MADDE VAR
İlk incelemeleri tamamlandıktan sonra deniz aracı kriminal inceleme yapılmak üzere askeri inceleme noktasına götürülecek. Bulunan jetski üzerinde birden fazla kamera, askeri donanmalar ve patlayıcı madde olduğu görüldü. Vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde deniz üzerinde sürüklenen jetski görülüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı