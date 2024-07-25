Çatalca Sahili'nde bomba yüklü jetski bulundu! Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 25 Temmuz 2024 15:36 - Güncelleme: 25 Temmuz 2024 15:51 - Güncelleme:

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İstanbul Çatalca Sahili’nde boş jetski büyük paniğe neden oldu. Jetskinin donanımlarının farklı olduğunu gören cankurtaranlar hemen ekipleri aradı. Yapılan incelemede patlayıcı yüklü olduğu tespit edilen jetskinin Ukrayna ordusuna ait olduğu ve sürüklenerek Türkiye karasularına geldiği düşünülüyor.