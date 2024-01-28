CHP içindeki kavga büyüyor... Eren Erdem'den Murat Ongun'a ağır sözler

CHP'de başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Eren Erdem, X hesabı üzerinden çok sert açıklamalarda bulundu. "Saraçhane’nin maaşlı trolleri, zevzek ve gevezeleri beni Twitter’da TT yapmış." diyen Erdem, açıklamasının devamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun'a hakaret dolu sözler sarf etti.

31 Mart'taki yerel seçimlere günler kala CHP içinde yeni bir kriz daha ortaya çıktı. CHP, belediye başkan adaylarının belirlerken parti içinde de çarpıcı tartışmalar meydana geldiyor.

38. Olağan Kurultay sonrasında CHP Genel Başkanı değişimi sonrası yaşanan tartışmalara bir yenisi daha eklendi. CHP'nin eski Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, X hesabından hakarete varan sözler sarf etti.

ERDEM'DEN ONGUN'A ÇOK AĞIR SÖZLER

Bülent Tezcan, Muharrem Erkek ve Onursal Adıgüzel'i işaret ederek 'Belediyelere çöküyorlar' açıklamasında bulunan Eren Erdem, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'sağ kolu' Murat Ongun için de "Bu s….tiğimin partisi dernek olsada ülke kurtulsa” ifadelerini kullandığını iddia etti. Erdem, "Mehmet Cengiz’in, 5’li çetenin adamlarını “belediye başkan adayı” yapma noktasında attığınız her adımda ensenizdeyim" ifadelerini kullandı.

Eren Erdem'in paylaşımı şöyle:

"Saraçhane’nin maaşlı trolleri, zevzek ve gevezeleri beni Twitter’da TT yapmış. Ulan oğlum! Ben, Bu parti için mahpus yatmışım. Sizin gibi maaşlı beslemelerin propagandasıyla vitesi geriye takmam. Mehmet Cengiz’in, 5’li çetenin adamlarını “belediye başkan adayı” yapma noktasında attığınız her adımda ensenizdeyim. Murat Ongun; itini köpeğini paralı trollerini üstümden çek! Sen, CHP için “bu s….tiğimin partisi dernek olsada ülke kurtulsa” diyen adamsın! Çek itini köpeğini, ağzımı açtırma!"