CHP'de Tanju Özcan krizi! Kılıçdaroğlu ile atıştı, disipline sevk edildi

CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan tartışmaların ardından gündeme bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı. CHP, Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözleri nedeniyle Özcan'ı disipline sevk etti.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündeminde emekli maaşı zammı ve partinin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir süredir sordurduğu tartışmalı polemik vardı.

Özcan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözlerinin ardından CHP kararını verdi. Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'na söylediği sözler nedeniyle MYK tarafından Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

İHRAÇ YOLU GÖRÜNMÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve yönetimi, Tanju Özcan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerinden rahatsız olunduğunu bildirmişti.

Parti Sözcüsü Deniz Yücel’in Özcan ile ilgili konunun yetkili kurullarda görüşüleceğini açıklamasının ardından yeniden partiden ihraç edilebileceği tartışmaları başlamıştı. Beklenen oldu ve MYK'da alınan kararla Özcan disipline sevk edildi.

ÖZCAN- KILIÇDAROĞLU GERİLİMİ!

Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'nun koltuk sevdalısı olduğunu iddia eden bir açıklama yaptı. Özcan, "Şimdi yaptıklarıyla da koltuk sevdasını gösteriyor. 50 sadık vekil varmış! Ne demek sadık vekil?" diyerek Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözler sarf etti.

Kılıçdaroğlu ise Özcan'a verdiği son cevabında, "Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum. Yazık sana, sana verdiğim emeklere" demişti. İkili arasında devam eden son polemiğin ardından Tanju Özcan disipline sevk edildi. Üçüncü kez partiden ihraç edilmesi ise an meselesi.

SADIK VEKİL İDDİASI NE OLUYOR?

Kılıçdaroğlu’nun gazeteci Vedat Yenerer'e yaptığı açıklamada, "En az 50 milletvekilinin parti içinde size sadık olduğu iddiası konuşuluyor. Doğru mu?" sorusuna Kılıçdaroğlu'nun, "Evet doğru" cevabını verdiği iddia edilmişti.

Vedat Yenerer'in yaptığı açıklamaların sonrasında Kılıçdaroğlu, "CHP’de en az 50 milletvekili bana sadık" diye bir açıklama yapmadığını belirtmişti.