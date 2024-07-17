Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > CHP'de Tanju Özcan krizi! Kılıçdaroğlu ile atıştı, disipline sevk edildi

CHP'de Tanju Özcan krizi! Kılıçdaroğlu ile atıştı, disipline sevk edildi

Düzenleyen:
- Güncelleme:
CHP&#039;de Tanju Özcan krizi! Kılıçdaroğlu ile atıştı, disipline sevk edildi
Son Dakika, Haber, Ayrıntı, Haber

Gündem Haberleri

CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan tartışmaların ardından gündeme bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı. CHP, Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözleri nedeniyle Özcan'ı disipline sevk etti.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündeminde emekli maaşı zammı ve partinin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir süredir sordurduğu tartışmalı polemik vardı.

Özcan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözlerinin ardından CHP kararını verdi. Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'na söylediği sözler nedeniyle MYK tarafından Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

CHP'de Tanju Özcan krizi! Kılıçdaroğlu ile atıştı, disipline sevk edildi - 1. Resim

İHRAÇ YOLU GÖRÜNMÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve yönetimi, Tanju Özcan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerinden rahatsız olunduğunu bildirmişti.

Parti Sözcüsü Deniz Yücel’in Özcan ile ilgili konunun yetkili kurullarda görüşüleceğini açıklamasının ardından yeniden partiden ihraç edilebileceği tartışmaları başlamıştı. Beklenen oldu ve MYK'da alınan kararla Özcan disipline sevk edildi.

CHP'de Tanju Özcan krizi! Kılıçdaroğlu ile atıştı, disipline sevk edildi - 2. Resim

ÖZCAN- KILIÇDAROĞLU GERİLİMİ!

Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'nun koltuk sevdalısı olduğunu iddia eden bir açıklama yaptı. Özcan, "Şimdi yaptıklarıyla da koltuk sevdasını gösteriyor. 50 sadık vekil varmış! Ne demek sadık vekil?" diyerek Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözler sarf etti.

Kılıçdaroğlu ise Özcan'a verdiği son cevabında, "Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum. Yazık sana, sana verdiğim emeklere" demişti. İkili arasında devam eden son polemiğin ardından Tanju Özcan disipline sevk edildi. Üçüncü kez partiden ihraç edilmesi ise an meselesi.

CHP'de Tanju Özcan krizi! Kılıçdaroğlu ile atıştı, disipline sevk edildi - 3. Resim

SADIK VEKİL İDDİASI NE OLUYOR?

Kılıçdaroğlu’nun gazeteci Vedat Yenerer'e yaptığı açıklamada, "En az 50 milletvekilinin parti içinde size sadık olduğu iddiası konuşuluyor. Doğru mu?" sorusuna Kılıçdaroğlu'nun, "Evet doğru" cevabını verdiği iddia edilmişti.

Vedat Yenerer'in yaptığı açıklamaların sonrasında Kılıçdaroğlu, "CHP’de en az 50 milletvekili bana sadık" diye bir açıklama yapmadığını belirtmişti. 

CHP'de Tanju Özcan krizi! Kılıçdaroğlu ile atıştı, disipline sevk edildi - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Futbolu bıraktığını açıklayan Thiago Alcantara'nın yeni görevi belli olduYargıtay'dan Genelkurmay çatı davası kararı! Cezalar onandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yargıtay'dan Genelkurmay çatı davası kararı! Cezalar onandı - GündemYargıtay, FETÖ'nün darbe girişimi davasında cezaları onadıEve gelen fatura hayatının şokunu yaşattı: Siz beni toprak ağası mı sandınız? - GündemEve gelen fatura hayatının şokunu yaşattı!Adnan Oktar davasında yeni gelişme! Firari sanıklar yakalandı, mahkeme kararını verdi - GündemFirari sanıklar yakalandı, mahkeme kararını verdiAnkara'da belediye otobüsü devrildi! Yaralılar var - GündemAnkara'da belediye otobüsü devrildi! Yaralılar varDevrim otomobilinin mühendislerindendi! Şecaattin Sevgen hayatını kaybetti - GündemDevrim'in ekibinde yer alan mühendisten acı haberMeteoroloji'den son dakika rapor geldi! Başkent dahil o illerde sarı kodlu alarm - GündemBaşkent dahil o illerde sarı kodlu alarm!
Sonraki Haber Yükleniyor...