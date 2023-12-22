Cumhurbaşkanlığında görev yapan koruma polisi 31 yaşında kansere yenik düştü
Külliye’den acı bir haber geldi. Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinde yer alan Koray Sütçü adlı polis memuru tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sütçü, İnegöl'ün Ortaköy Mahallesinde düzenlenen resmi cenaze töreni ardından toprağa verildi.
Emniyet Teşkilatı'nın acı günü... Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinde görev yapan polis memuru Koray Sütçü, 31 yaşında hayatını kaybetti. Sütçü, cilt kanseri tedavisi nedeniyle İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyordu.
TOPRAĞA VERİLDİ
Genç yaşta kansere yenik düşen merhum Koray Sütçü'nün cenazesi bugün Cuma namazına müteakip memleketinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
İNEGÖL'DE RESMİ TÖREN DÜZENLENDİ
Sütçü için Bursa'nın İnegöl'ün Ortaköy Mahallesinde resmi cenaze töreni düzenlendi. Türk Bayrağına sarılan tabutu meslektaşlarının omuzunda mahallenin meydanına getirildi.
TÖRENDE YÜREK SIZLATAN ANLAR
Baba Mehmet ve anne Hülya Sütçü, oğullarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Mahalle meydanında kılınan cenaze namazının ardından genç polisin cenazesi, mahalle mezarlığında defnedildi.
Cenazeye, Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz, polis ve jandarma ekipleri ile vatandaşlar katıldı.