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    Edirne İstanbul arasını 1 buçuk saate düşüren hızlı tren projesinde yeni gelişme

    Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne İstanbul arasında hizmet verecek hızlı tren projesiyle ilgili Edirne kısmının Haziran ayında bitirilmesini planladıklarını açıkladı.

    Edirne İstanbul arasını 1 buçuk saate düşüren hızlı tren projesinde yeni gelişme
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmalar devam ediyor. Tunca Nehri'nin kenarına yapılan 680 metre uzunluğundaki viyadüğün fiziki çalışmalarının Haziran ayına kadar tamamlanması planlanıyor.

    Edirne Valisi Yunus Sezer, hızlı tren inşaatın şehir kısmını fiziki olarak şehir merkezini bitirilmesinin planladığını belirtti.

    Edirne İstanbul arasını 1 buçuk saate düşüren hızlı tren projesinde yeni gelişme

    İSTANBUL EDİRNE ARASI 1 SAAT 35 DAKİKA

    Yapımına Haziran 2019'da başlanan Çerkezköy-Kapıkule hattında fiziki ilerleme yüzde 90'ı geçti, yaklaşık 80 kilometrelik ray serildi. Çift hatlı projede 53 alt ve 59 üst geçit, 16 demir yolu köprüsü, 2 tünel, 194 menfez ve 3 viyadük bulunuyor. Projenin Edirne şehir merkezindeki çalışmaları çerçevesinde ekipler, köprüyol inşasını önümüzdeki Haziran ayında bitirmek için hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 35 dakikaya, yük taşıma süresinin ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 30 dakikaya kadar düşerek ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Edirne'yi hızlı tren ağıyla İstanbul'a bağlayacak projeyle Halkalı ile Kapıkule arasındaki seyahat süresi, yolcu trenleri için 1 saat 35 dakikaya düşecek.

    Edirne Valilik Toplantı Salonu’nda şehir genelindeki değerlendirmelerle ilgili konuşan Vali Sezer, Projenin Edirne kısmında bulunan yaklaşık 2 kilometrelik alanı bulunan ve 680 metrelik köprüyol inşaatının fiziki kısmının önümüzdeki Haziran ayına kadar bitirilmesi konusunda yüklenici firma ile görüştüklerini ifade etti.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    EdirneİstanbulHızlı Tren
    Haberler > Gündem > Edirne İstanbul arasını 1 buçuk saate düşüren hızlı tren projesinde yeni gelişme
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