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Elazığ'da yılan paniği! Terliğin içine girmiş halde bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Elazığ&#039;da yılan paniği! Terliğin içine girmiş halde bulundu
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ'da ilginç bir olay yaşandı. Sokağa çıkarken ayakkabılıktan terliğini alacak vatandaş yılanla karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı.

Edinilen bilgilere göre, evlerinin önündeki ayakkabılığın içinden terliği almaya çalışan bir kişi gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. 

Terliğin içine yılan girdiğini fark eden vatandaş, durumu komşularına bildirdi. Apartman sakinlerince bulunduğu yerden alınan yılan, doğal ortamına bırakıldı. Bina sakinleri de rahat bir nefes aldı.

Elazığ'da yılan paniği! Terliğin içine girmiş halde bulundu - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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