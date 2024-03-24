Erdoğan bugün bir müjde açıklayacak mı? Osman Nuri Kabaktepe canlı yayında paylaştı
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe TGRT Haber'e açıklamalarda bulundu. Kabaktepe, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün müjde açıklayabilir mi?' sorusuna "Bundan önceki mitinglerde de çok farklı konularda mesajlar vermişti bugün de olabilir." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerine doğru en büyük mitinglerinden birini bugün İstanbul'da gerçekleştirecek.
Miting öncesinde AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, TGRT Haber'de soruları cevapladı.
Kabaktepe, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün müjde açıklayabilir mi?' sorusuna "Bundan önceki mitinglerde de çok farklı konularda mesajlar vermişti bugün de olabilir." ifadelerini kullandı.
"Murat Kurum başkan 1 Nisan'da görevine başlayacak." diyen Kabaktepe, "Cumhur İttifakı'nın belediye sayısı artacak. Gerçek anketi 1 hafta sonra göreceğiz. Büyük İstanbul Mitingimiz şehrimize hayırlı olsun." diye konuştu.