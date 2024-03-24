Erdoğan bugün bir müjde açıklayacak mı? Osman Nuri Kabaktepe canlı yayında paylaştı

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi 24 Mart 2024 12:51 - Güncelleme: 24 Mart 2024 13:10 - Güncelleme:

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe TGRT Haber'e açıklamalarda bulundu. Kabaktepe, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün müjde açıklayabilir mi?' sorusuna "Bundan önceki mitinglerde de çok farklı konularda mesajlar vermişti bugün de olabilir." ifadelerini kullandı.