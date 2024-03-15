Fabrikada üzerine demir plaka devrilen işçi hayatını kaybetti

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 15 Mart 2024 11:28 - Güncelleme: 15 Mart 2024 11:31 - Güncelleme:

Samsun, Iş Kazası, Kaza Soruşturması, Haber

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Samsun'da, bir fabrikada üzerine kauçuk enjeksiyon makinesinin plakası devrilen işçi hayatını kaybetti. Feci olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.