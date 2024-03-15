Fabrikada üzerine demir plaka devrilen işçi hayatını kaybetti
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Samsun'da, bir fabrikada üzerine kauçuk enjeksiyon makinesinin plakası devrilen işçi hayatını kaybetti. Feci olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi Kızılırmak Caddesi'nde faaliyet gösteren Sampa Otomotiv'de önceki gün meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, fabrikada bakım onarım işinde çalışan Hidayet Özer'in (30) üzerine kauçuk enjeksiyon makinesinin plakası devrildi. Demir plakanın altında kalan işçi ağır yaralandı.
HAYATINI KAYBETTİ
Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hidayet Özer, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Özer yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı