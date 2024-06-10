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Fatih Altaylı kaza geçirdi!

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Fatih Altaylı kaza geçirdi!

Gündem Haberleri

Gazeteci Fatih Altaylı, cumartesi akşamı arkasından ilerleyen bir motosikletin çarpması sonucu yere düştüğünü açıkladı. Altaylı, "Kaldırımda yürüyordum. Bir motosiklet arkadan gelip tam kalçama çarptı. Ben yere düştüm, motosiklet sürücüsü durdu ve bana baktı. 'Ne yapıyorsun oğlum' diye sordum, bana küfür edip hızla uzaklaştı" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında yaptığı açıklamada geçirdiği kazayı anlattı.

Cumartesi günü kaza geçirdiğini söyleyen Altaylı, arkasından gelen bir motosikletin çarptığını ve yere düştüğünü aktardı.

KÜFÜR EDİP HIZLA UZAKLAŞTI

Altaylı şu ifadeleri kullandı:

"Kaldırımda yürüyordum. Bir motosiklet arkadan gelip tam kalçama çarptı. Ben yere düştüm, motosiklet sürücüsü durdu ve bana baktı. 'Ne yapıyorsun oğlum' diye sordum, bana küfür edip hızla uzaklaştı"

"YAŞLI BİR KADINA ÇARPSAYDI..."

Kazadan sonra ciddi bir yaralanma yaşamadığını belirten Altaylı, "Başta fazla anlamadım ama şimdi üstünden biraz zaman geçince bayağı ağrıyor" dedi. Altaylı, kaldırımlarda motosiklet kullanımının tehlikelerine dikkat çekerek, bu durumun yıllardır süregelen bir sorun olduğunu ve yetkililerin bu konuda yeterli önlemi almadığını öne sürdü.

Altaylı'nın bacağında ağrılar devam ederken, ciddi bir sağlık sorunu olmadığı öğrenildi. Kaldırımlarda motosiklet kullanan sürücülerin oluşturduğu tehlikeye dikkat çeken Altaylı, "Bu olay yaşlı bir kadına çarpsa, sonuç çok daha kötü olabilirdi" diyerek yetkilileri göreve çağırdı.

 

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