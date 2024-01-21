'Fergio House' soruşturmasında yeni gelişme: 85 milyon TL'lik mal varlıklarına el konuldu!

21 Ocak 2024 13:09 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 13:34

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İstanbul merkezli 8 ilde sosyal medyada “Fergio House” hesabından müstehcen paylaşım yapan ve aynı hesap üzerinden müstehcen içerikli parti yapacaklarını duyuran şahıslara operasyon düzenlemiş, baskında 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda, müstehcen içerikli videolarda kullanılan 70 farklı renk ve modellerde maske, 13 fantezi elbisesi, üzerinde geçersiz yazan 2 bin sahte 100 dolar banknot, fantezi malzemesi olarak kullanılan eşyalar, şüphelilere ait 19 cep telefonu ve sim kart ele geçirilmişti. Adliye sevk edilen zanlılardan F.G. isimli şüpheli tutuklanmıştı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Çalışmaların devamında; F.G.(32), S.G.(32) ile S.G.C.(45) isimli şahısların suç gelirleriyle elde ettikleri değerlendirilen mal varlıklarına el konma kararı alındı. Zanlıların piyasa değerinin yaklaşık 85 milyon TL olan; İzmir'de 1 daire, 1 arsa ve 1 tarla olmak üzere 3 taşınmaz ile 3 adet araca ve 3 şüpheli şahsın banka ve elektronik para hesaplarına el konuldu.

GÖZALTINA ALINDIKLARINI BAKAN YERLİKAYA DUYURMUŞTU

Öte yandan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen "Kafes-26" operasyonunda bir sosyal medya hesabından müstehcen videolar paylaşan 19 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, halkın milli ve manevi değerlerini aşağılayanlara, huzurunu kaçıran suç odaklarına göz açtırmayacaklarını vurgulamıştı.

Bu kapsamda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Kartal, Beyoğlu, Eyüpsultan ilçeleri ile Isparta, Hakkari, Ankara, Gaziantep, İzmir, Konya ve Antalya'daki 15 adrese eş zamanlı "Kafes-26" operasyonu düzenlendiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetmişti:

"Operasyon kapsamında, Instagram ve X isimli sosyal medya platformlarında 'Fergio House' isimli sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan şahısların organize bir şekilde hareket ederek müstehcen içerikli parti yapacakları tespit edildi. Düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli şahıs yakalandı. 2 bin sahte 100 dolarlık banknota el konuldu."

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Halkımızın huzurunu kaçıranları adalete teslim etmeye kararlıyız." ifadesini kullanmıştı.