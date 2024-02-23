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    • Haberler > Gündem > Gerginlik artıyor! Ermenistan, sınırda Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

    Gerginlik artıyor! Ermenistan, sınırda Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Gerginlik artıyor! Ermenistan, sınırda Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
    Ermenistan, Azerbaycan, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan birliklerinin, Kelbecer ilinin Yellice köyündeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

    Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Basargeçer ilinin Yukarı Şorca köyündeki Ermenistan mevzilerinden, Yellice köyündeki Azerbaycan mevzilerine ateş açıldığı belirtildi.

    Açıklamada, "Sınırda durumun gerginleşmemesi ve istikrarın korunması amacıyla Azerbaycan birlikleri, karşılık vermemiştir.

    Ermenistan'ın askeri yönetimine, sınırda son 5 ayda yaşanan istikrarı bozmaya ve durumun kontrolden çıkmasına yönelik provokasyonlara izin vermemesi çağrısında bulunuyoruz. Bu eylemlerin faillerinin tespit edilerek cezalandırılmasını talep ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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