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Görüntüler Mersin Üniversitesi'nden! Gazze pankartına müdahale ettiler

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Gazze Şeridi, Abd, Mersin Üniversitesi, Haber

Gündem Haberleri

Mersin Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde Gazze'ye destek pankartı açan öğrencilere görevliler müdahale etti. Pankarta müdahale sırasında bir akademisyen, "Gazze'nin Allah belasını versin" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 83 artarak 35 bin 386'ya yükseldi.

Bölgeden her geçen dakika acı haberler gelmeye devam ederken, İsrail'in saldırılarına ABD ve Avrupa'daki üniversitelerde protesto eylemleri de yapılmaya devam ediyor.

Öte yandan Türkiye'de kaydedilen bir görüntü ise büyük tepki çekti.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Dün Mersin Üniversitesi'nde 2002-2024 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni düzenlendi. Kortej sırasında öğrenciler ellerindeki pankartlarla yürüyüşünü gerçekleştirdi.

Tam bu esnada Gazze'ye destek amacıyla bir grup kadın öğrencinin açtığı pankarta ise görevliler tarafından müdahale edildi.

Pankartı vermek istemeyen öğrenciler ile güvenlik görevlileri arasında yaşanan arbede de cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

O sırada bir akademisyenin ise "Gazze'nin Allah belasını versin." dediği duyuldu.

Sosyal medyada yayılan bu görüntüler yoğun tepki çekti.

Düzenleyen:  - Gündem
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