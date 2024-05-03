Gözler MEB'in yeni müfredat için vereceği kararda! 45 binden fazla öneri geldi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredat taslağı için 45 bin 636 görüş bildirildiğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' kapsamında hazırlanan yeni müfredat taslağını kamuoyunun görüşüne sunmuştu.

Milli Eğitim Bakanlığınca tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslerde "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile yeni müfredat taslağı hazırlanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu müfredat ile öğrencilerin derinlemesine öğrenmesinin önünün açılacağı belirtilmişti.

Yeni müfredatta dünyada değişen durum ve ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenebilecek şekilde esnek bir yapının benimsendiği aktarılmıştı.

Yeni müfredat, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda kademeli şekilde uygulanmaya başlanacak.

Söz konusu müfredata vatandaşlar, "https://gorusoneri.meb.gov.tr/" adresinden ulaşılabiliyor.

45 BİNDEN FAZLA GÖRÜŞ GELDİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredat taslağı için 45 bin 636 görüş bildirildiğini duyurdu.