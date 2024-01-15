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    Hakkari kara teslim, evler ortadan kayboldu, dev kayalar yola uçtu

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Yurdun doğusunu esir alan kar yağışı Hakkari'de hayatı felç etti. Kent genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Şemdinli ilçesine bağlı Tekeli köyünde kar kalınlığı 2,5 metreyi aştı, evler kara gömüldü. Yüksekova'da da yoğun kar yağışından dolayı heyelan oluştu dev kaya parçaları yola düştü. 

    Hakkari kara teslim, evler ortadan kayboldu, dev kayalar yola uçtu
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Yurdun batısında hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrederken Doğu Anadolu Bölgesi şiddetli kar yağışının etkisi altında. 

    Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 4 gündür etkili olan kar yağışı hayatı felç etti. Kar yağışının yoğun olduğu Tekeli köyü Tanyolu mezrasında kar kalınlığının 2,5 metreyi aştığı bölgede evler kara gömüldü.

    Hakkari kara teslim, evler ortadan kayboldu, dev kayalar yola uçtu

    VATANDAŞLAR TÜNEL AÇTI

    Vatandaşlar evlerinden ahırlarına ya da komşularına açtıkları kar tünellerinden ulaşabiliyor.

    Hakkari kara teslim, evler ortadan kayboldu, dev kayalar yola uçtu

    Köy içinde en fazla 2 kişinin geçebileceği yollar açan köylüler ulaşımı bu şekilde sağlıyor.

    Hakkari kara teslim, evler ortadan kayboldu, dev kayalar yola uçtu

    Şemdinli'ye 40 kilometre uzaklıkta bulunan birçok bölgede çığ düğmesi sonucu köy yolları ulaşıma kapandı.

    Hakkari kara teslim, evler ortadan kayboldu, dev kayalar yola uçtu

    EĞİTİME BİR GÜN ARA

    Kent genelinde olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.
    Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "İlimiz genelinde son 3 gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitimde yaşanabilecek olumsuzluklar ve muhtemel buzlanma riski düşünülerek, 15 Ocak 2024 Pazartesi günü ilimiz genelinde yükseköğretim kurumları hariç tüm okul öncesi eğitimi veren kreş, anaokulu, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, Halk Eğitim Merkezleri Rehberlik ve Araştırma Merkezlerindeki eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumunda çalışan hamile ve engelli personeller de söz konusu tarihte idari izinli sayılacaktır."

    Hakkari kara teslim, evler ortadan kayboldu, dev kayalar yola uçtu

    DEV KAYA PARÇALARI YOLA UÇTU

    Yüksekova ilçesinde de yoğun kar yağışından dolayı dağdan kopan dev kaya parçaları Yüksekova-Van karayolu Yeniköprü mevkiine düştü. Yoldan araç geçmemesi sayesinde faciadan dönüldü.

    Hakkari kara teslim, evler ortadan kayboldu, dev kayalar yola uçtu

    Ekipler, yaşanan yoğun kar yağışından dolayı vatandaşlara önemli işleri olmadığı sürece yola çıkmamaları uyarısında bulundu.

    KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

    Hakkari İl Özel İdaresi de kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

    Hakkari kara teslim, evler ortadan kayboldu, dev kayalar yola uçtu

    Kar yağışı nedeniyle Hakkari'de 96 köy ve 202 mezra yolu ulaşıma kapanmıştı. Çalışmalar sonucu kapalı bulunan 96 köy yolundan 55'i, 202 mezra yolundan da 68'i yeniden ulaşıma açıldı.

    Hakkari kara teslim, evler ortadan kayboldu, dev kayalar yola uçtu

    Kapalı bulunan 41 köy ve 134 mezra yolunun ulaşıma açılması için de ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    HakkariKarDoğu AnadoluHava Durumu
    Haberler > Gündem > Hakkari kara teslim, evler ortadan kayboldu, dev kayalar yola uçtu
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