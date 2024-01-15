Hakkari kara teslim, evler ortadan kayboldu, dev kayalar yola uçtu

15 Ocak 2024 11:43 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 11:45

Yurdun batısında hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrederken Doğu Anadolu Bölgesi şiddetli kar yağışının etkisi altında.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 4 gündür etkili olan kar yağışı hayatı felç etti. Kar yağışının yoğun olduğu Tekeli köyü Tanyolu mezrasında kar kalınlığının 2,5 metreyi aştığı bölgede evler kara gömüldü.

VATANDAŞLAR TÜNEL AÇTI

Vatandaşlar evlerinden ahırlarına ya da komşularına açtıkları kar tünellerinden ulaşabiliyor.

Köy içinde en fazla 2 kişinin geçebileceği yollar açan köylüler ulaşımı bu şekilde sağlıyor.

Şemdinli'ye 40 kilometre uzaklıkta bulunan birçok bölgede çığ düğmesi sonucu köy yolları ulaşıma kapandı.

EĞİTİME BİR GÜN ARA

Kent genelinde olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde son 3 gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitimde yaşanabilecek olumsuzluklar ve muhtemel buzlanma riski düşünülerek, 15 Ocak 2024 Pazartesi günü ilimiz genelinde yükseköğretim kurumları hariç tüm okul öncesi eğitimi veren kreş, anaokulu, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, Halk Eğitim Merkezleri Rehberlik ve Araştırma Merkezlerindeki eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumunda çalışan hamile ve engelli personeller de söz konusu tarihte idari izinli sayılacaktır."

DEV KAYA PARÇALARI YOLA UÇTU

Yüksekova ilçesinde de yoğun kar yağışından dolayı dağdan kopan dev kaya parçaları Yüksekova-Van karayolu Yeniköprü mevkiine düştü. Yoldan araç geçmemesi sayesinde faciadan dönüldü.

Ekipler, yaşanan yoğun kar yağışından dolayı vatandaşlara önemli işleri olmadığı sürece yola çıkmamaları uyarısında bulundu.

KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Hakkari İl Özel İdaresi de kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı nedeniyle Hakkari'de 96 köy ve 202 mezra yolu ulaşıma kapanmıştı. Çalışmalar sonucu kapalı bulunan 96 köy yolundan 55'i, 202 mezra yolundan da 68'i yeniden ulaşıma açıldı.

Kapalı bulunan 41 köy ve 134 mezra yolunun ulaşıma açılması için de ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.