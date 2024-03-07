Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Hatay'daki depremde 30 kişiye mezar olmuştu! Malzeme kalitesi yetersiz, proje ile uygulama arasında fark var

Hatay'daki depremde 30 kişiye mezar olmuştu! Malzeme kalitesi yetersiz, proje ile uygulama arasında fark var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Hatay&#039;daki depremde 30 kişiye mezar olmuştu! Malzeme kalitesi yetersiz, proje ile uygulama arasında fark var

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat depremlerinin en çok yıktığı Hatay'da 30 kişiye mezar olan Koray Apartmanı'na ilişkin bilirkişi raporunda binaya ilişkin eksikler ortaya çıktı. Raporda, malzeme kalitesini yetersiz olduğu ve proje ile uygulama arasında farklılıklar bulunduğu belirtildi.

Hatay merkez Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi'nde 9 katlı Koray Apartmanı'nın depremde yıkılması sonucu 30 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tutuklu sanıklar şantiye şefi Hasan H, kontrol elemanı Süleyman K, müteahhit Yusuf T, statik proje ve uygulama denetçisi Turan Ş. ile tutuksuz sanıklar yapı denetim firması yetkilisi İsmail Ö, yapı denetim firmasının kurucusu Muhammed Ali A. ve yapı müteahhidi Tuğçe T. ile firari kontrol elemanı Serhat A. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istenen iddianame, Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede ifadelerine yer verilen müştekiler, apartmanın ilk depremde yıkıldığını, çevresindeki binaların ise ayakta kaldığını anlattı.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDAN...

İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda ise binanın yapım kusurlarına işaret edildi. Raporda, donatı detaylandırması ve malzeme kalitesi yetersizlikleri, proje ve uygulama arasındaki farklılıklar bulunduğu belirtildi.

Etriye kanca açılarının 135 derece yerine 90 derece imal edildiği kaydedilen raporda, binanın projesinde belirtilen basınç dayanım değerinin de asgari değeri dahi sağlamadığı anlatıldı.

SANIKLAR, SUÇLAMALARI REDDETTİ

Sanıklardan müteahhit Yusuf T. ifadesinde, binanın bodrum katına pencere açılmak suretiyle zarar verildiğini öne sürerek, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Tutuksuz yapı müteahhidi Tuğçe T. ise eşi Yusuf T'nin fiili olarak müteahhitlik yaptığını, kendisinin inşaat işleriyle uğraşmadığını iddia etti.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddetti.

Sanıkların yargılanmasına bir süre sonra Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Boğazına kurabiye takılınca... Heimlich manevrasıyla hayatı kurtuldu - GündemBoğazına kurabiye takılınca... Küçük çocuk ölümden döndüEski Bakan Bayraktar'a hakaret etmişti! Kılıçdaroğlu'nun yargılandığı davada yeni gelişme - GündemKılıçdaroğlu'nun yargılandığı davada yeni gelişmeFeci an kamerada! Mardin'de inşaattan düşen kapı genci ağır yaraladı - Gündemİnşattan düşen kapı genci ağır yaraladıDEM'le ittifak, CHP'de Esenyurt kaosu çıkardı! Yeniden aday yapılmayan başkan veryansın etti - GündemYeniden aday yapılmayan başkandan veryansınKızılcık Şerbeti’nin Apo'sunun 3. ameliyatını olduğu açıklandı - GündemKızılcık Şerbeti’nin Apo'sunun 3. ameliyatını olduğu açıklandıKadıköy'de araca çarpan İETT şoförü, sürücüyü ezmeye çalıştı - GündemKadıköy'de araca çarpan İETT şoförü, sürücüyü ezmeye çalıştıEski eşini öldüren polis intihar etti - GündemEski karısını öldürüp intihar etti
Sonraki Haber Yükleniyor...