İstanbul'da bugün! Murat Kurum görüntüleri paylaşarak tepki gösterdi

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Adayı Murat Kurum, X hesabından İBB yönetimine tepki gösterdi. Sabah saatlerinde sefer yapılamayan metro hattından görüntüler paylaşan Kurum, "Bu sabah İstanbul. Bunu hak etmiyoruz. 31 Mart’ta beceriksizlik son bulacak, bu çile bitecek." tepkisini gösterdi.

İstanbul'da sabah saatlerinde işe gitmek üzere evlerinden çıkan vatandaşlar, metro sürprizi yaşadı. Yenikapı-Atatürk Havalimanı hattında bozulan metro nedeniyle insanlar yolda kaldı. Davutpaşa Metro İstasyonu'ndan çıkmaya çalışan vatandaşların bindiği yürüyen merdiven bir anda ters gitmeye başlayınca, ortaya ilginç görüntüler çıktı. O anlar kameraya yansıdı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yenikapı-Davutpaşa ve Bakırköy- Atatürk Havalimanı istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi. Seferler yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından normale döndü.

MURAT KURUM TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Adayı Murat Kurum, bu sabahki insan yoğunluğuna ilişkin videolar paylaştı.

X hesabından tepki gösteren Kurum, "Bu sabah İstanbul. Bunu hak etmiyoruz. 31 Mart’ta beceriksizlik son bulacak, bu çile bitecek." ifadelerini kullandı.