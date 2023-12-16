İstanbul'un içme suyu problemi var mı? İşte Türkiye'deki barajlarda son durum

16 Aralık 2023 12:16 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 12:20

Editör: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı

Yakın döneme kadar, kuraklık nedeniyle büyük illerdeki içme suyu kaynaklarına yönelik bazı sıkıntılar gündem oldu, Türkiye'deki barajların doluluk seviyesine ilişkin son durumu Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta açıkladı. Mehmet Akif Balta, geçen yıl bu dönemde Türkiye'deki barajlarda aktif kullanılabilir su seviyesi yüzde 31,6 seviyesindeyken bu yıl yüzde 43,6 seviyesine ulaştığını, Ankara ve İstanbul'da da içme suyu sorunu bulunmadığını söyledi.

'BARAJLAR DOLACAK'

Balta, meteorolojik tahminleri yakından takip ettiklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bu sene geçen yıla göre daha fazla kar, yağmur alacağımızı tahmin ediyoruz. Bu veriler gerçekleştiği takdirde barajlarımızın dolacağını öngörüyoruz. Geçen yıl aralık ortası itibarıyla barajlarımızın aktif kullanılabilir su seviyesi yüzde 31,6 düzeyindeyken bugün yüzde 43,6 seviyesine ulaşmış durumda. Bu şu demek, geçen seneden daha iyi durumdayız. Barajlarımızda geçen yıl bu dönem itibarıyla 29,6 milyar metreküp kullanılabilir aktif su varken bugün bu seviye 40,9 milyar metreküpe ulaştı. Bu yıl barajlarda geçen yıla kıyasla daha fazla su bulunuyor."

İSTANBUL VE ANKARA'DA İÇME SUYU PROBLEMİ VAR MI?

Başkentteki su kaynaklarına değinen Balta, "Ankara'nın içme suyu, Türkiye'nin en uzun içme suyu tüneli olan Gerede ile sağlanıyor. Şu an Ankara Çamlıdere Barajı'ndaki doluluk yüzde 30 civarında ve herhangi bir içme suyu sorunu yok" ifadelerini kullandı.

Kuraklığın son yıllarda yine İstanbul'u tehdit eder noktaya ulaştığını vurgulayan Balta, şunları kaydetti:

"Yağış sezonuna girmemizle birlikte şu an İstanbul'un herhangi bir içme suyu sorunu yoktur. İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 40 seviyesinde. İstanbul günlük 3 milyon metreküp içme suyu kullanıyor. Kullanılan her damla suyun, son damlaymış gibi tasarruflu kullanılması gerekiyor."