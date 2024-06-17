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İzmir Seferihisar'daki yangından yürek sızlatan kareler... Çiçek Adası küle döndü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir’in Seferihisar ilçesinde çıkan yangın, Çiçek Adası'nın tamamını küle çevirdi. Küle dönmüş arazide bir tavşanın can havliyle kaçtığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Çiçek Adası'ndaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Gece saatlerinde başlayan yangın, kısa sürede tüm adayı etkisi altına aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler gönderildi.

İzmir Seferihisar'daki yangından yürek sızlatan kareler... Çiçek Adası küle döndü - 1. Resim

Ekiplerin müdahaleleri sonucu yangın söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmaları da tamamlandı.

İzmir Seferihisar'daki yangından yürek sızlatan kareler... Çiçek Adası küle döndü - 2. Resim

BİR TAVŞAN CAN HAVLİYLE YANGINDAN KAÇTI

Çıkan yangın, adanın tamamını küle çevirirken adada yaşayan hayvanların ölümleri görenleri derinden üzdü. Bir tavşanın ise yangından can havliyle kaçtığı anlar kameralara yansıdı.

İzmir Seferihisar'daki yangından yürek sızlatan kareler... Çiçek Adası küle döndü - 3. Resim

Çevredeki vatandaşlar, hayvanların yanarak can vermesinin yürek burktuğunu ifade etti.

Öte yandan yetkililer adada yaptıkları incelemelerde, çok sayıda hayvanın yanarak can verdiğini tespit etti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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