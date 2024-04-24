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Kastamonu'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kastamonu&#039;da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, Doğanyurt'un Belyaka köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy mevkiindeki ormanlık alanda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangının söndürülmesi için bölgeye Doğanyurt Belediyesi itfaiye ekipleri ile Cide, Azdavay, Küre ilçelerinden orman ekipleri sevk edildi.

Kastamonu'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor - 1. Resim

Bölgeye ulaşan ekipler, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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