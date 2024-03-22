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Haberler > Gündem > Köşe bucak kaçıyordu, yakalandı! 1 yıldır kadın kılığında saklanmış

Köşe bucak kaçıyordu, yakalandı! 1 yıldır kadın kılığında saklanmış

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Köşe bucak kaçıyordu, yakalandı! 1 yıldır kadın kılığında saklanmış

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kastamonu’da emniyetin harekete geçmesiyle 1 yıldır aranan hükümlü yakalandı. 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlünün 1 yıldır kadın kılığında saklandığı tespit edildi. Tutuklanan şahıs cezaevine teslim edildi. 

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, “Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.B.'nin adresi tespit edildi.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla hükümlü şahıs yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. Şahsın yaklaşık 1 yıldır kadın kılığına girerek polis ekiplerinden saklandığı ortaya çıktı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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