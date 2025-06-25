Kötü koku üzerine girilen evde korkunç manzara! 15 gündür...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yalnız yaşayan 67 yaşındaki adamdan 15 gündür haber alamayan komşuları, evden kötü kokuların yayılması üzerine durumu ekiplere bildirdi. Eve giren ekipler, yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaştı.

Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi 226. Sokak'taki 5 katlı Şekerlisoy Apartmanı'nın 1'inci katında yaşayan 67 yaşındaki Mitat G.'nin uzun süredir görülmemesi üzerine çevre sakinleri durumdan şüphelendi. Apartman sakinleri son günlerde yaşlı adamın yaşadığı evden gelen kokuyu da fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EVİNDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Olay yerine gelen ekipler, itfaiye aracılığıyla kapıyı açarak eve girdi. Yapılan kontrollerde, yalnız yaşayan yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Komşuların verdiği bilgilere göre, yaşlı adamın çeşitli sağlık sorunları bulunduğu, tansiyon ve şeker hastalığı nedeniyle ilaç kullandığı öğrenildi.

15 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORMUŞ

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yaşlı adamın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Öte yandan 15 gündür şahsa ulaşılamadığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.