Kreşte skandal görüntüler! Aileler, çocukların davranışlarından fark etti

Aydın'da özel bir kreşte kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi. Kreş çalışanlarının küçük yaştaki çocukları iterek yere düşürdüğü ve sert davranışlarda bulunduğu görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.

Aydın Özel Neşe Erberk Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde Olay yaklaşık 4 ay önce meydana gelen olayda, kreşte grup sorumlusu olarak çalıştığı öğrenilen öğretmen A.Ç. ve çocuk bakıcısı B.G.'nin çocuklara sert tutum ve davranışlarda bulunarak şiddet uyguladığı iddia edildi.

AİLELER, ÇOCUKLARIN DAVRANIŞLARINDAN ŞÜPHELENDİ

Kreşe bırakılan çocukların evde oyun oynarken farklı davranışlar sergilemesi üzerine aileler durumdan şüphelendi. Aileler çocukları ile pedagog eşliğinde görüştüklerinde, çocukların kreşteki görevlilerin uygun olmayan davranışlarını ailelerine anlattı. Bunun üzerine aileler kreş hakkında savcılığa giderek sorumlular hakkında şikayetçi oldu.

ÇOCUKLARA UYGULANAN ŞİDDET GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Görüntülerde kreş görevlilerinin ortak alanda çocukları eliyle iterek yere düşürdükleri, uygunsuz ve sert davranışlarda bulundukları görülüyor.

KREŞE ON ASGARİ ÜCRET TUTARINDA YAPTIRIM UYGULANDI

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konu ile ilgili olarak yaptığı incelemelerde, gerçekleştirilen sert tutum ve davranışları kamera kaydı ile tespit ederek, kuruma on asgari ücret tutarında yaklaşık 114 bin TL cezai yaptırım uyguladığı öğrenildi.

Olayın duyulmasının ardından kreşin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, yaşanan olay yüzünden üzgün olunduğu ve sorumlu kişilerin kreşle ilişiğinin kesildiği öğrenildi.