Mansur Yavaş açıklaması gündem olmuştu! Gülbin Tosun NOW TV'den ayrıldı

2 hafta önce zorunlu izne çıkarılan ünlü spiker Gülbin Tosun, NOW TV'den ayrıldığını duyurdu. Gülbin Tosun'un Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında attığı tweet gündem olmuştu.

NOW TV sunucusu Gülbin Tosun 2 hafta önce yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için 'Bir bardak suya muhtaç olun' paylaşımı yapan ünlü spiker, kanal yönetiminin tepkisini çekmişti.

Kanal yönetimi, zorunlu izne çıkarılan Gülbin Tosun hakkındaki iddiaları yalanlamış konunun Mansur Yavaş'la alakalı olmadığını, ünlü spikerin, X platformunda bir takipçisine verdiği 'nezaketsiz' yorumun 'zorunlu izin' kararı alınmasında etkili olduğunu duyurmuştu.

GÜLBİN TOSUN AYRILIK KARARI ALDI

Zorunlu iznin ardından X hesabından açıklama yapan ünlü sunucu, NOW TV'den ayrıldığını duyurdu.

Gülbin Tosun, "15 yıla yakın çalıştığım Now (Fox) ile yollarımızı ayırma kararı aldık. Tüm izleyiciler ve takipçilerime yürekten teşekkür ederim, destek oldunuz. Bu çok değerliydi." ifadelerini kullandı.