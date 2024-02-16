Marmara'da batan geminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Mürettebattan yürek sızlatan son sözler: "Allah'ım sen yardım et"

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinde bulunan 6 kişilik mürettebatın arama kurtarma çalışmaları sürerken, geminin batma anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Gemi batmadan 4 gün önce işe başlayan Hüseyin Tutuk adlı denizcinin eşine gönderdiği son video yürek sızlattı: "Allah'ım sen yardım et ya Rabbi, gemi batıyor."

Marmara Denizi'nde dün sabah saatlerinde fırtınaya yakalanarak İmralı açıklarında batan "Batuhan A" adlı 69 metrelik kargo gemisinin mürettebatı için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Batık gemiye dalış gerçekleştirilerek kayıp mürettebat aranırken, geminin batma anlarına ilişkin son görüntüler ortaya çıktı.

AİLESİNE GÖNDERDİĞİ SON GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

"Batuhan A" adlı kargo gemisinin mürettebatından Hüseyin Tutuk'un gemi batmadan kısa süre önce ailesine gönderdiği son görüntülere ulaşıldı.

"ALLAH'IM SEN YARDIM ET"

Söz konusu gemide olaydan 4 gün önce çalışmaya başlayan Tutuk'un eşine gönderdiği videoda, batmak üzere olan gemiye dolan suyu göstererek, "Allah'ım sen yardım et ya Rabbi, gemi batıyor. 5'inci, 6'ncı elbisem gece 01.00'den bu yana. 6 saattir aynı yerdeyiz." dediği duyuluyor.​​​​​​​

NE OLMUŞTU?

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat Perşembe günü saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında batmıştı.

"Batuhan A"nın 6 kişilik mürettebatı için çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, geminin battığı bölgede boş can salı bulunmuştu. Görüntüleme cihazlarıyla yapılan çalışmalarda geminin enkazının 51 metre derinlikte olduğu belirlenmişti.