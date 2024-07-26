Meclis'teki tartışma sonrası hastaneye kaldırılmıştı! Beyninde ur tespit edilen MHP'li Akçay, ameliyata alınıyor

TBMM Komisyonu'nda çıkan tartışma sonrası hastaneye kaldırılan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın sağlık durumuna ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Beyninde ur tespit edilen Akçay, hastanede müşahede altına alındı. MHP'li vekilin pazartesi ameliyat olması bekleniyor.

Meclis Genel Kurulu'nda Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında gerginlik çıkmış ve İyi Partili Selçuk Türkoğlu ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay birbirine girmişti. Yaşanan tartışmanın ardından rahatsızlanan MHP'li Akçay, hastaneye kaldırılmıştı. Bugün ise Akçay'ın sağlık durumuna ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

PAZARTESİ AMELİYAT OLACAK

Yapılan tetkikler sonucunda Akçay'ın beyninde ur tespit edildi. Bunun üzerine müşahede altına alınan Akçay'ın pazartesi günü ameliyat olması bekleniyor.