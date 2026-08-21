Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde mezarlığa bir bebek cesedi gömüldüğü ihbarı jandarma ekiplerini alarma geçirdi. Köy halkı panik olurken gömülenin bebek değil, ölmüş bir kedi olduğu ortaya çıktı.

Önceki gün Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Akpınar köyünde, köy mezarlığında şüpheli bir işlem yapıldığını ve alana bebek cesedi gömüldüğünü duyan vatandaşlar, kısa sürede paniğe kapılarak durumu jandarmaya bildirdi.

BEBEK DEĞİL KEDİ ÇIKTI

İhbar üzerine bölgeye hızla güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri, şüpheli bölgede detaylı bir inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışma sonucunda, toprağa gömülü haldeki cismin bir bebek cesedi olmadığı, telef olmuş bir kedi olduğu tespit edildi. Ölmüş hayvanın bir vatandaş tarafından mezarlığa defnedildiği belirlenirken, gerçeğin ortaya çıkmasıyla köy halkı derin bir nefes aldı.

Mezarlığa bebek gömdüler ihbarı köyü karıştırdı! Gerçek başka çıktı

KÖY HALKI PANİK OLDU

Kısa süreli paniğin ardından yaşananları anlatan köy sakinlerinden Emre Hatır, duydukları karşısında yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

"Bebek gömüldü diye duyduk. Sonra ekipler gelip inceleme yapmış. Ölmüş kediyi mezarlığa gömmüşler. Biz de çok şaşırdık."

Mezarlığa bebek gömdüler ihbarı köyü karıştırdı! Gerçek başka çıktı

Jandarma ekipleri, tutanak ve inceleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından normale dönen köyden ayrıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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