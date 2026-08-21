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Yurt Time sonuçları açıklandı! Yurt-Time Spor projesi sonuç sorgulama ekranı

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Yurt Time sonuçları açıklandı! Yurt-Time Spor projesi sonuç sorgulama ekranı

"Yurt Time sonuçları ne zaman açıklanacak" sorgulamaları devam ederken beklenen açıklama geldi. GSB Yurt-Time Spor Projesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı ilk dönem sonuçları açıklandı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projeye on binlerce öğrenci başvururken değerlendirme sürecinde akademik başarı ile burs ve kredi alma durumu dikkate alındı. Yurt Time sonuçları sorgulama ekranı...

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Gençlik ve Spor Bakanlığı öğrencilerin hem ekonomik kazanç sağlamasına hem de çalışma deneyimi edinmesine imkan veren Yurt-Time Spor Projesi'nde 2026-2027 döneminin ilk sonuçları belli oldu. Kütüphane, genç ofis ve idare asistanlığı gibi farklı alanlarda görev imkanı sunulan projeye yapılan başvuruların değerlendirilmesi tamamlandı.

YURT TİME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılı Yurt-Time Spor Projesi ilk dönem başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Resmi açıklamaya göre ilk dönem için 95 bin 600 öğrenci başvuruda bulundu. Başvurular değerlendirilirken öğrencilerin akademik başarıları ile burs veya öğrenim kredisi alma durumları esas alındı.

Değerlendirme sonucunda 9 bin 474 öğrencinin projenin ilk döneminde görev alacağı bildirildi.

YURT-TİME SPOR PROJESİ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Yurt-Time Spor Projesi sonuçları e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulanabiliyor. Öğrenciler sisteme T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifreleriyle giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Yurt-Time Spor Projesi hizmetine ulaşarak başvurularının durumunu kontrol edebiliyor.

YURT-TİME SPOR PROJESİ SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Editör : İREM ÖZCAN
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