Mezuniyet törenindeki pano faciasına soruşturma! 13 kişinin ifadesi alındı

İstanbul'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda dijital panonun çökmesi sonucunda 6 kişinin yaralanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. 3 dijital ekran teknisyeni ile 10 kongre teknisyeninin "taksirle yaralama" suçundan şüpheli olarak ifadesi alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki bir mezuniyet töreni sırasında dijital panonun devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili ortaya atılan iddialar sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri henüz nedeni belirlenemeyen olayla ilgili çalışma başlattı.

TAKSİRLE YARALAMA SUÇUNDAN İFADE VERDİLER

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında ekipler, 13 kişi için harekete geçti. 3 dijital ekran teknisyeni ile 10 kongre teknisyeninin "taksirle yaralama" suçundan şüpheli olarak ifadesini alındı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Şüpheliler, ifadelerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. Bu arada, okul yönetiminden 4 kişinin de tanık olarak ifade verdiği öğrenildi.

ÇOCUKLAR SAHNEDEYKEN EKRANLARI SÖKMEYE BAŞLAMIŞLAR

Olay esnasında salonda bulunan velilerden Oya Kayaalp, mezuniyet ve yıl sonu gösterisinin ardından çocukların sahneye çıktığını söyledi.

Öğrenciler öğretmenleriyle fotoğraf çektirirken kendisinin de sahnede olduğunu kaydeden Kayaalp, "O sırada sahnenin eğildiğini gördüm, çocuklar ve veliler geri çekildiler. Bir veli ekranın altında kaldı, bacağından yaralandı. Onun çocuğu yerdeydi, aldım ve onu uzaklaştırdım." diye konuştu.

Kayaalp, kazanın ardından okul müdürü ile veliler arasında tartışma yaşandığını söyledi.

Olay nedeniyle herkesin şoke olduğunu belirten Kayaalp, "Çocuklar mezuniyet törenlerinde böyle bir şey yaşadılar. Öğrencileri çıkışta gördüm, ufak tefek yaralanmaları vardı. Bir çocuğun söylediğine göre, çocuklar hala sahnedeyken arkadaki ekranları sökmeye başlamışlar.'' ifadelerini kullandı.