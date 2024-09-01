Öğretmenlere müjde! Hazırlık ödeneği için 4 bin 85 lira ödenecek
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Esma ALTIN - ANKARA- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Esma ALTIN - ANKARA
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 9 Eylül'de başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesi milyonlarca öğretmene güzel haber verdi. Geçen yıl 1400 lira olan eğitime hazırlık ödeneği yüzde 192'lik artışla 4 bin 85 TL'ye çıkarıldı.
Esma ALTIN'IN HABERİ — Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 9 Eylül’de başlayacak yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde öğretmenlerin yüzünü güldürecek bir adım attı.
Öğretmenlere verilen hazırlık ödeneğinde artışa gidilerek tutar, geçen yıla göre yüzde 192 artışla, 1.400 liradan 4 bin 85 liraya yükseltildi.
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla illere gönderilen yazıya göre, öğretmenlere verilecek hazırlık ödeneği, pazartesi gününden itibaren ödenmeye başlanacak.
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi - Gündem
Kaynak: Esma ALTIN - ANKARA
Kaynak: Esma ALTIN - ANKARA