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Öğretmenlere müjde! Hazırlık ödeneği için 4 bin 85 lira ödenecek

Düzenleyen: / Kaynak: Esma ALTIN - ANKARA
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Öğretmenlere müjde! Hazırlık ödeneği için 4 bin 85 lira ödenecek

Gündem Haberleri  / Esma ALTIN - ANKARA

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 9 Eylül'de başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesi milyonlarca öğretmene güzel haber verdi. Geçen yıl 1400 lira olan eğitime hazırlık ödeneği yüzde 192'lik artışla 4 bin 85 TL'ye çıkarıldı.

Esma ALTIN'IN HABERİ — Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 9 Eylül’de başlayacak yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde öğretmenlerin yüzünü güldürecek bir adım attı.

Öğretmenlere verilen hazırlık ödeneğinde artışa gidilerek tutar, geçen yıla göre yüzde 192 artışla, 1.400 liradan 4 bin 85 liraya yükseltildi.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla illere gönderilen yazıya göre, öğretmenlere verilecek hazırlık ödeneği, pazartesi gününden itibaren ödenmeye başlanacak.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Esma ALTIN - ANKARA
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