Rodos Adası'na gitmek isteyen tatilciler Fethiye Limanı'nda hayal kırıklığı yaşadılar

Muğla'nın gözde tatil beldesi Fethiye'den Yunanistan'ın Rodos Adası'na seyahat etmek isteyen tatilciler mağduriyet yaşadı.

Tatil için Fethiye Limanı'ndan Rodos'a geçmek isteyen yüzlerce kişi, kapıda vize uygulaması kapsamında tur şirketinden bilet satın almalarına rağmen, seyahatlerinin gerçekleşememesi üzerine büyük hayal kırıklığına uğradı. Limanda toplanan tatilciler, Yunan makamlarının belirlediği günlük 50 kişilik vize kotasının çok üzerinde bilet satışı yapan şirketi suçladı ve yetkililerden yardım talep etti.

BÜYÜK BİR ŞOK YAŞADI

Yaşanan olaylar üzerine tatilcilerden Özge Budunoğlu, yaşadıkları mağduriyeti anlattı. Budunoğlu, birkaç ay önce Fethiye'de bulunan bir seyahat firmasından Rodos Adası'na gitmek üzere bilet aldıklarını belirtti. Firma yetkililerinin kendilerine, kapıda vize uygulaması gereği vize başvurularının da firma aracılığıyla yapılacağını söylediklerini ifade eden Budunoğlu, bilet ücretlerini ödedikten sonra vize için gerekli tüm evrakları topladıklarını ve firmaya teslim ettiklerini belirtti.

Her başvuru için nakit olarak 80 ila 100 Euro arasında bir ücret ödediklerini söyleyen Budunoğlu, firma tarafından kendilerine vizenin onaylandığına dair bir mesaj gönderildiğini ve hiçbir sorun olmadan Rodos Adası'na girebileceklerinin iletildiğini aktardı. Ancak Budunoğlu ve beraberindeki birçok tatilci, Fethiye Limanı'na geldiklerinde kötü bir sürprizle karşılaştı.

50 KİŞİLİK KOTAYA 200 KİŞİYE BİLET SATILDI İDDİASI

Yunan makamlarının belirlediği günlük 50 kişilik kapı vizesi kotasına rağmen, firma tarafından 200 kişiye bilet satıldığı ve yalnızca 50 kişinin evraklarının Yunan makamlarına teslim edildiği ortaya çıktı. Budunoğlu, bu durumu sabah saatlerinde öğrendiklerini ve evrakları teslim edilmeyen 100 kadar kişinin gemiye alınmadığını belirtti.

"KİMSE GEMİYE ALINMADI"

Özge Budunoğlu, olayın yalnızca bugüne özgü olmadığını, önceki günlerde de benzer problemler yaşandığını belirterek, "Daha önce feribota binmeyi başaran arkadaşlarımız, Yunan polisinden kapıda vize uygulamasının devam ettiğini fakat firmanın evrakları teslim etmediğini öğrendi. Feribotta bulunan kişiler, kaptanın üzerine giderek evrakları teslim etmesini sağladı ve vize alarak giriş yaptı. Ancak bugün sabah saat 05.00'te limana geldiğimizde durumun değişmediğini gördük. Evrakları teslim edilen birkaç kişi dışında kimse gemiye alınmadı” dedi.

"DOLANDIRILDIK, YARDIM BEKLİYORUZ"

Diğer bir seyahat firması yetkilisi ise kendilerine 50 kişilik kota verildiğini ve başvurularını bu kotaya uygun şekilde yaptıklarını belirtti. Ancak mağdur tatilciler, kendilerini mağdur eden firmanın 50 kişilik kota olmasına rağmen 200 kişiye bilet sattığını ifade ederek, bayram günü sıcakta limanda mahsur kaldıklarını söylediler.

Özge Budunoğlu ise, “Firma, çok fazla kişiye bilet satıp para toplayarak evrakları Yunanistan'a iletmedi. Verdiğimiz paraların ne vergisi düşüldü ne de geri ödeneceği söylendi. Dolandırıldık. Yetkililerden yardım bekliyoruz” şeklinde konuştu.