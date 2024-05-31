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Savcılık katına girmeye çalıştı! Sahte avukat İstanbul Adliyesi'nde yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul Adalet Sarayı, Fetö, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Adliyesi'nde terör soruşturması kapsamında gözaltında bulunan eşi ile görüşmek için avukat cübbesi giyerek savcılık katına girmeye çalışan bir şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda yaşandı.

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kübra A., Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince savcılık sorgusu için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

SAHTE AVUKATI BU YALAN ELE VERDİ

Bu sırada savcılık katılan gelen Avukat Ali Alagöz ve yanında bulunan Mustafa A., şüpheli Kübra A.'nın avukatı olduklarını söyleyerek Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'na girmek istedi. Güvenlik görevlilerinin kimlik sorması üzerine Avukat Ali Alagöz baro kimliğini gösterirken, Mustafa A., ise otoparkta unuttuğunu söyledi.

Durumda şüphelenen polis ekipleri, avukat kimliğini gösteremeyen Mustafa A.'nın FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kübra A.'nın eşi olduğunu belirledi. Elinde çanta ve cübbe ile büroya girmeye çalışan sahte avukat Mustafa A., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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