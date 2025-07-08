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Şehit annesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kürtçe mesaj

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde görev başında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık’ın cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Şehidin annesi Kevi Uyanık, Bakan Uraloğlu aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kürtçe selam gönderdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyeti sırasında görev başında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık için Bitlis’te düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Bakan Uraloğlu, "Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

ŞEHİT ANNESİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SELAM SÖYLEDİ

Bakan Uraloğlu, Bitlis Ersan Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazında şehidin ailesiyle yakından ilgilendi. Şehidin annesi, Bakan Uraloğlu aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kürtçe selam gönderdi.

70 yaşındaki anne Kevi Uyanık, "Gözlerinden öpüyorum. Allah hepinizin hayrını kabul etsin. Vatan sağ olsun" dedi.

Bakan Uraloğlu, şehidin annesinin selamını ve dualarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ileteceğini belirterek acılı aileye başsağlığı ve sabır diledi. Uraloğlu, "Allah sizi cennetinde buluştursun" dedi.

Şehit annesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kürtçe mesaj - 1. Resim

Cenaze namazının ardından Mutki Dereyolu Köy mezarlığında gerçekleştirilen defin töreninde de şehidin yakınlarıyla birlikte olan Bakan Uraloğlu, Şehit Celattin Uyanık’ı dualarla son yolculuğuna uğurladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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