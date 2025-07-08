Şehit Özkanlı'nın cenazesinde gözyaşları sel oldu! Kahreden sözler: Özkan beni kurtardı, ben onu kurtaramadım

Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir mağarada yürütülen arama tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenerek şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı, memleketi Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı.

Özkanlı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Ortaköy Devlet Hastanesi morgundan cenaze töreninin yapılacağı Ortaköy İlçe Meydanı'na getirildi. Şehidin annesi Huriye Özkanlı, ağabeyi Ömer Özkanlı ve dedesi Ömer Ali Özkanlı'nın, cenazede güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehidin annesi, ağabeyi ve dedesine baş sağlığı diledi.

Ömer Ali Özkanlı, şehit torununun Türk bayrağına sarılı naaşına sarıldı, fotoğrafını öperek gözyaşı döktü. Şehidin kuzeni Mehmet Bulat, "Kardeşim yetimleri yetim bıraktın. Sana nasıl güzel yakışmış şehitlik. Cennet kokuyor burası" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehidin silah arkadaşlarından biri, dede Özkanlı'ya sarılarak "Özkan beni kurtardı, ben onu kurtaramadım" diyerek gözyaşı döktü.

Anne Huriye Özkanlı ve şehidin yakınları, Türk bayrağına sarılı naaşa sarılarak ağladılar.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Özkanlı'nın naaşı, Namlıkışla köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine; şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin lise öğretmeni İrfan Bayrak, Özkanlı'ya 4 yıl din kültürü ve ahlak bilgisi dersi verdiğini söyledi. Şehit Özkanlı'nın yetim bir öğrenci olduğunu belirten Bayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Özkan ile dedesi, babaannesi ve ağabeyi ilgileniyordu. Şehit yavrumuzla 4 yıl boyunca ilgilendik. Saygıda kusursuz vefalı bir öğrenciydi. Şehidimiz yiğit bir öğrenciydi. Hep askerlik ve polislik istiyordu. Yeni asker olduğu dönemde çarşıda karşılaştık. Bana, sonunda asker olduğunu, vatana böyle hizmet ettiğini söyledi. Biz de içimize doğmuş gibi şehit olabileceğini konuşmuştuk. Niyetini buna göre almasını söylemiştik. Özkan kardeşimiz, yetimim, şehidim bu durumu onaylamıştı. Rabb'im ona şehitliği nasip etti. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gönüllüsüyüm. Özkanlı, sosyal medyadan yaptığımız yardım çalışmalarımıza her zaman cevap verdi. Yine bir öğrencimize bursla alakalı bir çağrı yapmıştım. Özkanlı, buna cevap vermişti. Ekonomik durumunu sorduğumda, 'Hocam 34 bin TL maaş alıyorum. 2 yıl boyunca görev yapacağım' demişti. Özkanlı, çok cömert bir gençti. Yardıma muhtaç öğrencimize, bir yıl boyunca bu bursu sağlamıştı. Özkanlı'nın şehit olduğu bilgisini alınca sosyal medyadan bu yazışmaları paylaştım. Bu kadar etki bulacağını zannetmiyordum. En son geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda beni aramıştı ve kurban bağışında bulunmuştu. Yine diğer yardımlarımıza her zaman cevap veren bir gençti. 10 yıldır öğretmenim. Birçok başarılı öğrenciler yetiştirip en iyi üniversitelere gönderdik ama en fazla neti ve başarıyı bugün Özkanlı yaptı. Rabb'im şehit kardeşimizi Peygamber Efendimize komşu eylesin."