Süleyman Soylu'dan hakkındaki iddialara sert tepki! "Hayasız, iç içe geçmiş kurgular!"

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, dün kendisi hakkında sosyal medyada dolaşıma sokulan videoya tepki gösterdi. Soylu, “Ne hayasız iç içe geçmiş kurgular... İftiracı çetelerin de peşini bırakmayacağım biline” ifadelerini kullandı.

Maskeli bir kişinin sosyal medyada AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu hakkındaki iddialarının ardından yeni bir gelişme yaşandı.

X hesabından iddialara cevap veren Süleyman Soylu, “Ne hayasız iç içe geçmiş kurgular? Ne operatif akıllar?” ifadelerini kullandı.

Soylu'nun paylaşımı şöyle:

"Ne hayasız iç içe geçmiş kurgular? Ne operatif akıllar? Ne yapsalar boş, ellerinden gelen daha ne varsa da ardlarına koymasınlar. Bu ülkeye hizmet ettiğim için pişman olmadım olmayacağım. Allah doğru olanladır. Fakat bu iftiracı çetelerin de peşini bırakmayacağım biline!"