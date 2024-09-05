Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Süleyman Soylu'dan hakkındaki iddialara sert tepki! "Hayasız, iç içe geçmiş kurgular!"

Süleyman Soylu'dan hakkındaki iddialara sert tepki! "Hayasız, iç içe geçmiş kurgular!"

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Süleyman Soylu&#039;dan hakkındaki iddialara sert tepki! &quot;Hayasız, iç içe geçmiş kurgular!&quot;
Gündem Haberleri

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, dün kendisi hakkında sosyal medyada dolaşıma sokulan videoya tepki gösterdi. Soylu, “Ne hayasız iç içe geçmiş kurgular... İftiracı çetelerin de peşini bırakmayacağım biline” ifadelerini kullandı.

Maskeli bir kişinin sosyal medyada AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu hakkındaki iddialarının ardından yeni bir gelişme yaşandı.

X hesabından iddialara cevap veren Süleyman Soylu, “Ne hayasız iç içe geçmiş kurgular? Ne operatif akıllar?” ifadelerini kullandı.

Soylu'nun paylaşımı şöyle:

"Ne hayasız iç içe geçmiş kurgular? Ne operatif akıllar? Ne yapsalar boş, ellerinden gelen daha ne varsa da ardlarına koymasınlar. Bu ülkeye hizmet ettiğim için pişman olmadım olmayacağım. Allah doğru olanladır. Fakat bu iftiracı çetelerin de peşini bırakmayacağım biline!"

Düzenleyen:  - Gündem
Adana'da bekçilerin engelli kıza tecavüz iddiası uzaklaştırma getirdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adana'da bekçilerin engelli kıza tecavüz iddiası uzaklaştırma getirdi - GündemKan donduran tecavüz iddiasında bekçiler açığa alındıİstanbul'da okul saatine trafik ayarı - Gündemİstanbul'da okul saatine trafik ayarıElazığ'da yılan paniği! Terliğin içine girmiş halde bulundu - GündemGörünce gözlerine inanamadı! Terliğin içinden yılan çıktıAnkara'daki kritik zirvede yapılan anlaşmayla Türkiye-Mısır arasındaki uçak seferleri 2 katına çıkacak - GündemTürkiye-Mısır uçak seferleri 2 katına çıkacakKayıp Narin Güran'ın amcasını tutuklamaya götüren detay! Kamera kayıtları ve ifade... - GündemNarin'in amcasını tutuklamaya götüren detayNetflix'in Famagusta dizisine karşılık Ertesi Gün belgeseli Kıbrıs Barış Harekatı gerçeklerini anlatacak - GündemFamagusta'ya karşı Ertesi Gün belgeseli
Sonraki Haber Yükleniyor...