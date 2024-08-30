Süleyman Soylu'nun dokunulmazlığı kalkacak mı? Meclis Başkanı Kurtulmuş açıkladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, katıldığı canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, bir soru üzerine AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’nun, dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik başvurusunun, dokunulmazlığın kaldırılması için yeterli olmadığını söyledi.

Süleyman Soylu’nun, dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik başvurusunun, dokunulmazlığın kaldırılması için yeterli olmadığını söyledi. Dokunulmazlığın kalkması için milletvekili hakkında bir fezleke olması, ardından ortak komisyonun toplanması ve Genel Kurul’da görüşülmesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, “Şimdi bütün bunların hiçbirisi yokken, böyle bir işlem yokken, böyle bir dilekçenin işleme konulması mümkün değildir” dedi.

Kurtulmuş, aynı durumun geçen yıl Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın dokunulmazlığının kaldırılması için yaptığı başvuruda da yaşandığını hatırlattı.

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Meclis Başkanı Kurtulmuş, CHP’nin olağanüstü toplantı açıklamalarının hatırlatılması üzerine de TBMM’nin 10 Eylül’de tekrar olağanüstü toplanmasına ilişkin kendilerine yapılmış bir başvuru olmadığını belirtti. Kurtulmuş, “(AYM’nin Can Atalay kararıyla ilgili olağanüstü toplantı)

Geldi, konuşuldu ve yasal olarak da tüketilmiş bir konu var. Aynı konuda zaten olağanüstü toplantı talep edilemez. Adı üstünde bu olağanüstü toplantı meselesini de çok sıradanlaştırmamak lazım diye düşünüyorum” diye konuştu.

Numan Kurtulmuş, Atalay oturumunda yaşanan kavgayla ilgili ise “Türkiye’ye, TBMM’ye yakışmadı” değerlendirmesinde bulundu.