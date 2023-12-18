Terörün finansmanına büyük darbe: Çok sayıda gözaltı var

18 Aralık 2023 18:43 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 18:45

Editör: Makbule Dilagah Metecan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlenerek, silah, uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzemeye el konuldu.

ÇOK SAYIDA KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda, 18 bin 96 paket sigara, 5 bin 600 adet makaron, bin 69 adet elektronik emtia (elektronik sigara, kaynak makinesi), 799 adet sahte para (100 ve 200 TL banknotlar), 380 adet muhtelif emtia (spor ayakkabı, makyaj malzemesi, gözlük), 100 paket elektronik sigara tütünü, 66 kilogram çay, 60 adet cep telefonu aksesuarı (şarj kablosu, şarj adaptörü), 16 adet cep telefonu, 7 şişe kaçak içki, 1 adet şarjör, 1 adet tabanca, 14 adet sentetik ecza, 1.39 gram metamfetamin maddesi, 0.7 gram esrar maddesi ele geçirildi.

ONLARCA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, aralarında sahte seyahat belgesi ve pasaportla yurt dışına çıkmaya çalışan 12 kişiyle birlikte toplam 62 kişi hakkında işlem başlatıldı.