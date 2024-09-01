Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > TSK tarihinde ilk kez oldu! Kara, Hava ve Deniz Harp okullarına kadınlar damga vurdu

TSK tarihinde ilk kez oldu! Kara, Hava ve Deniz Harp okullarına kadınlar damga vurdu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
TSK tarihinde ilk kez oldu! Kara, Hava ve Deniz Harp okullarına kadınlar damga vurdu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarihinde ilk kez Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları’nın birincileri kadın teğmenler oldu.

TSK tarihinde ilk kez Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları’nın birincileri kadın teğmenler oldu. Kara Harp Okulu'ndan Teğmen Ebru Eroğlu, Hava Harp Okulu'ndan Teğmen İkra Kuyumcu ve Deniz Harp Okulu'ndan Teğmen Şeyda Yıldırım, eğitimlerini birincilikle tamamlayarak TSK tarihinde bir ilke imza attılar.

TSK tarihinde ilk kez oldu! Kara, Hava ve Deniz Harp okullarına kadınlar damga vurdu - 1. Resim

Konuya ilişkin mezuniyet töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yıl bizleri özellikle duygulandıran Kara Harp Okulu mezuniyetinde birinciliği bir kızımız almıştı. Bugün Deniz Harp Okulu'nda birinciliği bir kızımız aldı. Hava Harp Okulu'nda da birinciliği yine bir kızımız alacak" ifadelerini kullanmıştı.

Diplomalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden alan genç kadın teğmenler Türk Silahlı Kuvvetleri’ne hizmet edecek.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Avustralya'yı şiddetli sağanak ve rüzgar vurdu! 30 bin kişi elektriksiz kaldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ardahan'da gece etkili olan dolu, güneşe rağmen erimedi! Adeta kar yağmış gibi olan görüntü şaşırttı - GündemGece etkili olan dolu, güneşe rağmen erimediSİHA tespit etti, ATAK devreye girdi! 'Gürz-11' operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi - GündemMardin'de 'Gürz-11' operasyonu! 2 terörist etkisizİETT otobüsü kaza yaptı, Edirne istikameti trafiğe kapandı! - GündemİETT otobüsü kaza yaptı, Edirne istikameti trafiğe kapandı!Babasını piknikte kadınla gördü, dehşet saçtı: 2 ölü - GündemBabasını piknikte kadınla gördü, dehşet saçtı: 2 ölüİstanbul sağanağa teslim! Önümüzdeki 4 saate dikkat... Uyarılar peş peşe - Gündemİstanbul kuvvetli sağanağa teslimPKK'ya sınır ötesinde ağır darbe! 17 terörist öldürüldü - GündemPKK'ya sınır ötesinde ağır darbe!
Sonraki Haber Yükleniyor...