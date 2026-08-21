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23 Ağustos'ta yollar neden trafiğe kapalı? İşte trafiğe kapatılacak yollar

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23 Ağustos'ta yollar neden trafiğe kapalı? İşte trafiğe kapatılacak yollar
Fotoğraf Başlığı 23 Ağustosta yollar neden trafiğe kapalı? İşte trafiğe kapatılacak yollar

İstanbul'da 23 Ağustos ve 30 Ağustos tarihlerinde bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu. Açıklamanın ardından özellikle 23 Ağustos'ta uygulanacak trafik kısıtlamasının nedeni merak konusu oldu. Peki, 23 Ağustos'ta yollar neden kapatılacak, hangi yollar trafiğe kapalı olacak?

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30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında yapılacak etkinliklerin yanı sıra, 23 Ağustos'ta düzenlenecek Yeşilay Bisiklet Turu Yarı Maratonu nedeniyle de kentte trafik düzenlemesine gidilecek. Açıklamanın ardından özellikle 23 Ağustos'ta uygulanacak trafik kısıtlamasının nedeni ve kapalı olacak güzergahlar merak konusu oldu. Peki, 23 Ağustos'ta yollar neden kapatılacak, hangi yollar trafiğe kapalı olacak?

23 Ağustosta yollar neden trafiğe kapalı? İşte trafiğe kapatılacak yollar
Başlık Resmi23 Ağustosta yollar neden trafiğe kapalı? İşte trafiğe kapatılacak yollar

HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK?

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından 23 Ağustos'ta düzenlenecek Yeşilay Bisiklet Turu Yarı Maratonu dolayısıyla saat 07.00'den program bitimine kadar Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda Fatih'te, Sahil Kennedy Caddesi Çatladıkapı-Sirkeci ışıklar arası, Galata Köprüsü, Reşadiye, Ragıp Gümüşpala, Abdülezel Paşa, Mürselpaşa ve Kadir Has caddeleri trafiğe kapatılacak.

Unkapanı Köprüsü, Atatürk Bulvarı, Millet ve Gazi Mustafa Kemal Paşa caddeleri ise alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

Beyoğlu'nda, Meclisi Mebusan, Kemeraltı, Tershane, Necatibey ve Bedri Karafakioğlu caddeleri ile Mebusan Yokuşu ve İnebolu sokakları, İnönü Caddesi Makine Kimya Endüstrisi Binası ile Şehitler Tepesi arası, Boğazkesen Caddesi Defterdar Yokuşu Sokak ile Meclisi Mebusan Caddesi arası, Galata Köprüsü Eminönü istikameti trafiğe kapalı olacak.

Vatandaşlar alternatif güzergah olarak Dereboyu, Asker Ocağı, İnönü, Evliya Çelebi, Refik Saydam, Boğazkesen, Mete ve Asker Ocağı caddeleri ile Tarlabaşı Bulvarı'nı kullanabilecek.

Beşiktaş'ta ise Dolmabahçe ve Beşiktaş caddeleri ile Dolmabahçe Tünel çıkışı Kadırgalar Caddesi dönüşleri, Dolmabahçe Meydan arası kullanılamayacak, alternatif güzergah Barbaros Bulvarı ile Çırağan ve Kadırgalar caddeleri olacak.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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