Hijyenin uğramadığı fırın kapatıldı! Dükkan sahibinden şok sözler: 2 böcekten ne olacak?

Gaziantep'te hijyen kurallarına uymayan bir fırın 7 gün süreyle kapatıldı. İşletme sahibinin zabıta ekiplerine "İki tane böcekten ne olacak?" şeklindeki sözleri ise pes dedirtti.

Gaziantep'te, Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşların sağlığını korumak amacıyla düzenlediği denetimlerde bir fırında hijyen ihlalleri tespit etti.

7 GÜN SÜREYLE KAPATILDI

Denetimde, unların bulunduğu ve hamurların hazırlandığı alanda hamam böceklerine rastlandı. Fırın, hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle 7 gün süreyle kapatıldı.

"İKİ TANE BÖCEKTEN NE OLACAK?"

Denetim sırasında çekilen ve basına dağıtılan görüntülerde, işletme sahibinin tespitler sırasında zabıta ekiplerine "İki tane böcekten ne olacak?" şeklindeki sözleri de dikkat çekti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaş sağlığının kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Tahmazoğlu, vatandaşların sağlığıyla oynanmasına asla izin vermeyeceklerini, kurallara uymayan işletmelere gerekli yaptırımların uygulanacağını vurguladı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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